Toàn cảnh khu đô thị 1,4 tỷ USD ven biển ở TP.HCM

Tập đoàn Sun Group đang đẩy mạnh hiện diện tại khu vực Vũng Tàu cũ (nay thuộc TP.HCM) bằng nhiều dự án quy mô lớn. Mới đây, tập đoàn bắt đầu xây dựng khu đô thị đường 3/2, còn gọi là Blanca City, tại phường Rạch Dừa (trước đây là phường 10, TP Vũng Tàu).