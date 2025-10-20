Đô thị Sun Group Vũng Tàu khai trương nhà mẫu thấp tầng Casa

(VTC News) -

Ngày 18/10, Sun Property (thành viên Sun Group) đã tổ chức Lễ khai trương nhà mẫu thấp tầng Casa trong đô thị Blanca City (Vũng Tàu, TP.HCM). Mỗi căn nhà là một tác phẩm kiến trúc ấn tượng, mở ra không gian trải nghiệm thiết thực nhất cho khách hàng.

Trong số hơn 200 mẫu thiết kế độc bản, các mẫu nhà townhouse và biệt thự song lập đầu tiên đã được hé lộ, khẳng định cam kết về tiến độ cũng như chất lượng thi công của chủ đầu tư.

Lễ khai trường nhà mẫu thấp tầng Casa diễn ra sáng ngày 18/10. (Ảnh: Minh Khánh)

Phát biểu tại sự kiện, Đại diện Sun Property cho biết: “Lễ khai trương hôm nay đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình hiện thực hóa “Thành phố trắng bên đại dương” Blanca City. Đây đồng thời là câu trả lời rõ ràng nhất cho niềm tin và kỳ vọng mà khách hàng đã gửi gắm vào Sun Group, với tầm nhìn kiến tạo nên đô thị biển kiểu mẫu all-in-one tiên phong tại Vũng Tàu. Casa không chỉ là ngôi nhà ven biển mà còn là một trải nghiệm sống đáng giá.”

Mỗi căn nhà Casa hoàn thiện đều tôn vinh trọn vẹn phong vị tinh tế của kiến trúc Iberia, hòa quyện cùng bản sắc văn hóa Nam Bộ. Gam trắng tinh khôi chủ đạo được nhấn nhá bằng sắc nâu đỏ của mái ngói terracotta và màu nâu trang nhã của các họa tiết trang trí, khiến từng khối nhà nổi bật giữa sắc xanh dịu mát của biển trời.

Các sản phẩm hoàn thiện mang đậm phong vị kiến trúc Iberia. (Ảnh: Minh Khánh)

Vẻ ngoài vừa hiện đại, vừa gần gũi, với mái ngói dốc, cột gỗ tròn và những đường sóng uốn lượn cách điệu, gợi cảm giác thân thuộc của ngôi nhà miền Nam, nhưng được kể lại bằng ngôn ngữ thiết kế đương đại, thanh thoát, tinh giản và giàu cảm xúc. Nhà phố, biệt thự Casa sở hữu từ 3 đến 4 tầng nổi, tất cả đều có tầng hầm, mỗi tầng còn được bố trí ban công hoặc mái hiên đủ rộng để chủ nhân có thể tận hưởng khoảng trời thư giãn riêng.

Để khách hàng hình dung rõ nét hơn về tính đa năng của sản phẩm, chủ đầu tư đã bố trí không gian nội thất hoàn chỉnh, tối ưu công năng, tái hiện trọn vẹn trải nghiệm sống thực tế trong từng căn nhà mẫu. Những ô cửa sổ rộng mở cho phép chủ nhân phóng tầm nhìn ra không gian xanh mát bên ngoài, nơi sắc trời và đại dương hòa làm một. Mỗi ban công đều được chăm chút tỉ mỉ để khách hàng cảm nhận một cách chân thật nhất nhịp sống đô thị ven biển Blanca City.

Không gian nội thất được bài trí tinh tế. (Ảnh: Minh Khánh)

Ngay sau lễ khai trương, chủ đầu tư đã mở cửa nhà mẫu, tạo điều kiện cho khách hàng, nhà đầu tư trực tiếp tham quan, trải nghiệm. Tận mắt ngắm nhìn mẫu căn townhouse mình đã chọn, anh Hoàng Hải (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) chia sẻ cảm giác vừa bất ngờ, vừa tự hào, khi mọi đường nét và không gian thực tế đều thể hiện tinh thần sống mà anh mong đợi.

“Thực tế còn đẹp hơn cả phối cảnh mà tôi từng xem. Từ cách bố trí không gian, ánh sáng đến vật liệu hoàn thiện đều rất tinh tế. Tôi đặc biệt ấn tượng với thiết kế tầng 1 của dòng townhouse, cho phép chủ nhân linh hoạt khai thác kinh doanh, nhờ lợi thế mặt tiền rộng và vị trí gần các trục phố sôi động”, anh Hải chia sẻ.

Tầng hầm đa năng nâng tầm trải nghiệm sống. (Ảnh: Minh Khánh)

Trong khi đó, gia đình chị Thu Huyền (TP.HCM) đặc biệt ấn tượng với không gian bên trong căn biệt thự song lập. Theo chị Huyền, căn nhà thực sự thể hiện được đẳng cấp chủ nhân.

“Đặc biệt nhất chắc chắn là không gian tầng hầm, nơi được thiết kế như một không gian riêng tư để chủ nhân tự do sáng tạo. Tôi có thể biến nơi đây thành hầm rượu, phòng chiếu phim hay thư viện nhỏ riêng tư. Chính những chi tiết đề cao tính cá nhân ấy mới làm nên giá trị khác biệt và đẳng cấp của một căn biệt thự thực thụ”, chị Huyền nhấn mạnh.

Ngoài townhouse và biệt thự song lập, bộ sưu tập thấp tầng Casa còn bao gồm hai dòng sản phẩm khác là Casa Villa Đơn lập và Casa Grand Villa, đáp ứng đa dạng nhu cầu an cư - nghỉ dưỡng - đầu tư - kinh doanh của khách hàng. So với căn nhà mẫu được trưng bày, sản phẩm bàn giao thực tế sẽ hoàn thiện mặt ngoài tinh xảo, trong khi không gian bên trong được bàn giao thô để chủ nhân có thể tự do sáng tạo, “kể câu chuyện” sống theo gu thẩm mỹ và phong cách riêng.

Mỗi căn phòng được thiết kế linh hoạt, tối đa tính cá nhân hóa. (Ảnh: Minh Khánh)

Hiện chủ đầu tư đang tập trung tối đa nguồn lực thi công để đảm bảo tiến độ toàn dự án. Không chỉ các hạng mục nhà ở, chuỗi tiện ích trọng điểm như Công viên nước Sun World Vũng Tàu, điểm nhấn vui chơi giải trí tại trung tâm Blanca City cũng đang được đẩy nhanh tiến độ, hướng đến mục tiêu vận hành đầu năm 2026.

Với quy hoạch tổng thể Blanca City, phân khu thấp tầng Casa được ví như mảnh ghép hoàn hảo bậc nhất, khi mỗi căn nhà đều sở hữu mặt tiền phố thị đắt giá, bao quanh bởi nhịp sống sôi động của các tuyến đường nội khu rộng mở, 8 công viên lấy cảm hứng từ Cá Ông, cùng chuỗi tiện ích giải trí - thương mại - nghỉ dưỡng cao cấp như trung tâm thương mại mặt biển, bãi biển riêng dài hơn 1km, hệ sinh thái giáo dục - y tế - văn hóa - thể thao toàn diện và bãi đỗ xe tập trung quy mô lớn.

Phân khu thấp tầng Casa điểm đến an cư và đầu tư bền vững.(Ảnh phối cảnh: Sun Property)

Tất cả tạo nên một không gian vừa năng động và hiện đại, vừa riêng tư và tinh tế, nơi mỗi căn nhà Casa không chỉ là tổ ấm mà còn là tài sản giá trị cao, mang tiềm năng khai thác thương mại và tăng giá bền vững, đồng thời là “tài sản truyền đời” cho thế hệ tương lai.