Dự án phía Tây Thủ đô của Sunshine Group tăng tốc triển khai, chuẩn bị bàn giao 

(VTC News) -

Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences - Khu đô thị thấp tầng hàng hiệu tiên phong của Sunshine Group tại phía Tây Thủ đô đang tăng tốc thi công để sớm bàn giao những căn nhà phố đầu tiên, dự kiến từ cuối năm nay.

Các căn nhà phố châu Âu được bàn giao hoàn thiện mặt ngoài với hệ vật liệu cao cấp, bền vững được tuyển chọn khắt khe, kết hợp kỹ nghệ hoàn thiện tinh xảo từ đội ngũ nghệ nhân hàng đầu, tạo nên diện mạo chuẩn mực của một khu đô thị hàng hiệu.

Tăng tốc thi công đồng loạt 4 phân khu

Với tổng diện tích quy hoạch trên 70ha, Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences hiện đang triển khai thi công đồng bộ cả bốn phân khu Victory, Harmony, Legacy và Century, cung cấp cho thị trường gần 2.500 căn nhà phố cao cấp, được thiết kế từ 4-5 tầng, diện tích đất linh hoạt từ 50 - 168m2/lô, đáp ứng đa dạng nhu cầu an cư và đầu tư của khách hàng.

Tính đến đầu tháng 11/2025, nhiều dãy nhà phố tại dự án đã hoàn thiện phần kết cấu, đồng thời chuyển sang các công đoạn hoàn thiện mặt ngoài như xây trát tường, đắp phào chỉ, lắp đặt hệ thống cửa và lan can nghệ thuật – những chi tiết đặc trưng tôn vinh phong cách kiến trúc châu Âu cổ điển.

Các sản phẩm tại Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences đang bước vào những khâu hoàn thiện cuối cùng, dự kiến bàn giao những căn nhà phố đầu tiên từ cuối năm nay.

Bên cạnh các công trình kiến trúc và cảnh quan được chăm chút tỉ mỉ, hệ thống hạ tầng vỉa hè và lòng đường tại Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences cũng được đầu tư đồng bộ, sử dụng vật liệu lát đá tinh tuyển theo chuẩn mực đô thị châu Âu, đảm bảo độ bền, tính thẩm mỹ và khả năng chịu lực vượt trội.

Với 4 phân khu đang được triển khai đồng bộ, Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences sẽ cung cấp cho thị trường gần 2.500 sản phẩm cao cấp.

Với tinh thần thi công khẩn trương, hệ thống đèn chiếu sáng, tiện ích và cảnh quan tại dự án đang dần hiện rõ, tạo nên diện mạo hoàn chỉnh cho khu đô thị. Những hạng mục cuối cùng của trục đường nối đường Hoàng Quốc Việt kéo dài, cũng là tuyến đường “xuyên tâm” của dự án đang được gấp rút hoàn thiện, góp phần tăng cường liên kết hạ tầng khu vực Tây Thủ đô và nâng cao giá trị phát triển toàn khu.

Mọi hạng mục thi công đều được kiểm soát chặt chẽ bởi đội ngũ chuyên gia và đơn vị tư vấn giám sát, bảo đảm tiêu chuẩn bền vững, tinh tế và thẩm mỹ.

Bên cạnh đó, Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các tiện ích trọng điểm, tiêu biểu là Bệnh viện Sunshine Hospital – bệnh viện nghỉ dưỡng quốc tế đầu tiên tại khu vực phía Tây Hà Nội, cùng hệ thống trường quốc tế tại hai phân khu Victory và Harmony.

Trong đó, Trường quốc tế Sunshine School đang thi công tầng 1, từng bước hình thành tổ hợp giáo dục hiện đại, khép kín, đáp ứng nhu cầu học tập và phát triển toàn diện cho cư dân ngay trong khuôn viên khu đô thị.

Khu công viên trung tâm rộng 1,6ha đang dần thành hình với các hạng mục lát đá, dựng chòi nghỉ, phủ thảm cỏ và trồng cây xanh đồng bộ.

Tiên phong ứng dụng AIquản lý vận hành và hỗ trợ kinh doanh

Tọa lạc tại vị trí đắc địa phía Tây Thủ đô, Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences có trục xuyên tâm là đường nối Hoàng Quốc Việt kéo dài, kết nối trực tiếp với 4 trục đường huyết mạch: Đại lộ Tây Thăng Long, Quốc lộ 32, Vành đai 4 và Vành đai 3.5; đồng thời liền kề hai đại công viên rộng gần 200 ha và chỉ mất khoảng 15 phút để di chuyển tới Hồ Tây.

Đặc biệt khi cầu Thượng Cát hoàn thành năm 2027, mạng lưới kết nối sẽ mở rộng trực tiếp tới Đông Anh và các tỉnh kinh tế trọng điểm phía Bắc, càng gia tăng mạnh mẽ giá trị liên vùng.

Tâm điểm của dự án là bộ sưu tập nhà phố hàng hiệu mang phong cách châu Âu tinh xảo, thiết kế tối ưu cho cả nhu cầu an cư lẫn khai thác kinh doanh. Cùng với hệ tiện ích chất lượng cao như bệnh viện nghỉ dưỡng và trường học quốc tế, Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences còn tiên phong ứng dụng AI trong vận hành, hỗ trợ hoạt động thương mại và tích hợp công nghệ 3D Mapping – Hologram trong giải trí, tạo nên trải nghiệm sống hiện đại hiếm thấy tại phía Tây Thủ đô.

Với chính sách hỗ trợ tối ưu, khách hàng chỉ cần từ 4,5 tỷ đồng đã có thể sở hữu một căn nhà phố hoàn thiện theo tiêu chuẩn hàng hiệu với diện tích đất 75m2, không gian sử dụng lên tới hơn 318m² cùng sở hữu lâu dài.

Được biết, mới đây dự án vừa chính thức công bố vận hành theo tiêu chuẩn 5 sao quốc tế của WorldHotels thuộc Tập đoàn BWH Hotels. Như vậy, đây sẽ là khu đô thị thấp tầng hàng hiệu đầu tiên tại khu vực Tây Thăng Long được quản lý dưới thương hiệu WorldHotels - phân khúc cao cấp bậc nhất của BWH Hotels với danh mục quản lý gồm những khách sạn và khu nghỉ dưỡng độc lập hàng đầu thế giới.

Không chỉ là nơi an cư lý tưởng giữa trung tâm khu Tây đang phát triển sôi động, Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences còn là tài sản thực mang giá trị thực, hội tụ vị trí đắc địa, đẳng cấp quốc tế và tiềm năng gia tăng giá trị bền vững theo thời gian.