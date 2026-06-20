Toàn cảnh các dự án cấp, thoát nước đang góp phần hồi sinh sông Tô Lịch

Từng được xem là con sông ô nhiễm nhất Thủ đô, sông Tô Lịch đang ghi nhận những chuyển biến rõ nét khi hàng loạt dự án cải tạo môi trường, bổ sung nguồn nước và nâng cấp hệ thống thoát nước được triển khai đồng loạt. Trên nhiều đoạn sông, màu nước đã thay đổi, không còn đen kịt như trước, các công trình dẫn nước về sông đang bước vào giai đoạn hoàn thiện.