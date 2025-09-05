Tổ chức khánh thành, khởi công các dự án lớn mừng Đại hội XIV của Đảng vào 19/12

(VTC News) -

Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Công điện số 158 về việc chuẩn bị tổ chức lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình quy mô lớn, ý nghĩa chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cắt băng khánh thành Trung tâm Triển lãm Quốc gia chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: VGP)

Công điện nêu, tiếp theo kết quả tích cực của lễ khánh thành, khởi công các dự án kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày 19/8, Chính phủ tổ chức thành công lễ khánh thành, khởi công 250 dự án, công trình tại 34 tỉnh, thành phố với tổng mức đầu tư khoảng 1.280.000 tỷ đồng chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Đây là minh chứng sinh động cho thành tựu phát triển hạ tầng đất nước, khẳng định quyết tâm của Đảng, Nhà nước và Nhân dân trong xây dựng Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, thịnh vượng.

Để tổng kết chặng đường 5 năm (2021-2025) thực hiện đột phá chiến lược phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, khẳng định những thành tựu kinh tế - xã hội đã đạt được và tạo khí thế, động lực mới cho giai đoạn phát triển tiếp theo - ghi dấu mốc chính trị trọng đại của đất nước, chào mừng Đại hội XIV của Đảng, Chính phủ tiếp tục tổ chức lễ khánh thành, khởi công trực tuyến đồng thời các công trình, dự án lớn trên cả nước (trực tiếp kết hợp trực tuyến đến tất cả các công trình, dự án trên tất cả các địa phương).

Thủ tướng dự kiến sự kiện được tổ chức vào ngày 19/12 nhân kỷ niệm 79 năm ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2025) và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Để bảo đảm công tác chuẩn bị kỹ lưỡng, chất lượng, thành công cho sự kiện quan trọng này, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các bộ ngành, địa phương và các tập đoàn, công ty khẩn trương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, nhà thầu... tập trung tối đa mọi nguồn lực, nỗ lực tăng tốc, bứt phá hơn nữa đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, công trình của ngành, cơ quan, đơn vị trực thuộc và của địa phương phụ trách.

Với các công trình, dự án có kế hoạch khánh thành, khởi công cần được khẩn trương hoàn tất thủ tục pháp lý, hồ sơ nhằm đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định.

Thủ tướng đặt mục tiêu mỗi bộ ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp FDI phấn đấu có ít nhất 2 dự án, công trình đủ điều kiện khánh thành hoặc khởi công.

Lãnh đạo các bộ ngành, địa phương và các tập đoàn, công ty cần chỉ đạo rà soát các dự án, công trình, tổng hợp, gửi thông tin về Bộ Xây dựng trước ngày 10/11 (báo cáo đầy đủ thông tin về các công trình, dự án: tên, loại hình, quy mô, cấp công trình, nguồn vốn (vốn ngân sách Nhà nước, vốn FDI, vốn tư nhân…), tổng vốn đầu tư, các tài liệu kèm theo khẳng định đủ điều kiện khánh thành, khởi công…).

Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành địa phương liên quan rà soát danh mục các dự án, công trình để bảo đảm điều kiện tổ chức khánh thành, khởi công,…

Bộ Xây dựng phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Văn phòng Chính phủ xây dựng chương trình, kịch bản, phương án kết nối trực tuyến đến các điểm cầu (lựa chọn điểm cầu trung tâm, các điểm cầu chính,…); xây dựng báo cáo trung tâm, báo cáo Thủ tướng trước ngày 5/12.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ chỉ đạo chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Văn phòng Chính phủ, các bộ ngành, địa phương rà soát, kịp thời khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích cao trong các phong trào thi đua: "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí"; thi đua cao điểm "500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc"; hoàn thành trước ngày 1/12.

Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Nhân Dân và các cơ quan thông tấn, báo chí xây dựng kế hoạch, thực hiện các chương trình truyền thông trước, trong và sau sự kiện đảm bảo nội dung, hình thức phong phú, ấn tượng, tạo sự lan toả về năng lượng tích cực trong nhân dân.

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp chỉ đạo công tác chuẩn bị cho buổi lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình vào ngày 19/12.