Tin mưa lớn cục bộ và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày từ chiều 11/10 đến 20/10

(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia phát đi bản tin mưa dông, cảnh báo mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh nhiều nơi và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới.

Ngày 11/10, Hà Nội có mây, sáng và đêm mưa rào, dông vài nơi. (Ảnh minh họa: Khổng Chí)

Cảnh báo mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá

Theo đó, đêm qua và sáng nay (11/10), khu vực từ Quảng Trị đến Lâm Đồng mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 10/10 đến 8h ngày 11/10, có nơi trên 50mm như: Vĩnh Kim (Quảng Trị) 84.4mm, Cảng Tư Hiền (TP Huế) 50.1mm, Hòa Mỹ Tây (Đắk Lắk) 61.6mm…

Dự báo, ngày và đêm 11/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác; lượng mưa phổ biến 10–30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn > 60mm/3h.

Trong mưa dông có thể xảy ra: lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Cũng theo bản tin dự báo tháng của cơ quan khí tượng, trong tháng 10 xuất hiện mưa lớn diện rộng tập trung thời kỳ đầu ở Bắc Bộ, Thanh Hóa; các tỉnh từ Nghệ An đến phía Bắc Khánh Hòa khả năng xuất hiện một số đợt mưa lớn diện rộng; các khu vực khác có nhiều ngày có mưa rào và dông; trong đó, một số ngày có thể xảy ra mưa vừa, mưa to.

Trên phạm vi cả nước, tiếp tục có khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Không khí lạnh có khả năng hoạt động mạnh dần từ giữa tháng 10.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày (11 - 20/10)

Hôm nay 11/10, Hà Nội có mây, sáng và đêm mưa rào, dông vài nơi; ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ. Nền nhiệt trong ngày dao động cao nhất 31-33°C, thấp nhất 23-25°C.

Từ 12 - 20/10:

Thời tiết Hà Nội từ 12 - 20/10.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 12/10 đến ngày 20/10

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, từ khoảng ngày 13/10 phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Từ 14-16/10 có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Các khu vực khác: có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ khoảng ngày 16/10 mưa có xu hướng giảm dần.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.