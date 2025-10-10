Bắc Ninh: 29 điểm ngập sâu, xe không thể đi qua

(VTC News) -

Cũng theo Sở Xây dựng Bắc Ninh, mực nước ngập dao động từ 0,3m đến 2,5m, tập trung chủ yếu trên Quốc lộ 17, Quốc lộ 37 và các tuyến tỉnh lộ 242, 292, 293, 294, 295, 298, 398.

Một số điểm ngập nặng nằm trên Quốc lộ 17 qua các xã Xuân Lương, Tam Tiến, Yên Thế và đường tỉnh 294B, 294, 288, 292, 295, 296, 298, 398B.

Ngành chức năng cắm biển cảnh báo mực nước sâu trên đường tỉnh 398B đi qua phường Tự Lạn. (Ảnh: Minh Linh)

Đến chiều cùng ngày, hai điểm ngập sâu tại Km93+400 (Quốc lộ 37, xã Yên Thế) và Km15+080 (đường tỉnh 288, xã Tân Yên) đã rút nước, các phương tiện lưu thông trở lại. Ngoài ra, ba vị trí khác trên đường tỉnh 288 và Quốc lộ 37 đang dần rút nước.

Nhiều tuyến như Quốc lộ 31, Quốc lộ 279, đường tỉnh 248 xuất hiện sạt lở taluy dương, đất đá tràn ra lòng đường, sụt lún taluy âm gây hư hỏng mặt đường và công trình phụ trợ.

Ông Nguyễn Việt Hùng, Giám đốc Sở Xây dựng Bắc Ninh, cho biết đơn vị đã phối hợp các lực lượng chức năng cắm biển cảnh báo, phân luồng giao thông tại các vị trí ngập sâu, đồng thời chỉ đạo Công ty Cổ phần Đường bộ Bắc Giang huy động máy móc, phương tiện hót dọn bùn đất, bảo đảm an toàn cho người dân và các phương tiện qua lại.

Với các tuyến đường hư hỏng nền mặt đường, sạt lở ta luy âm, hư hỏng các công trình phụ trợ, Công ty cổ phần Đường bộ Bắc Giang lập rào chắn kết hợp cắm biển cảnh báo nhằm bảo đảm an toàn giao thông.