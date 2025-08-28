Tin mới nhất về áp thấp nhiệt đới và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

(VTC News) -

Dự báo thời tiết 10 ngày tới trên cả nước

Đêm qua và sáng sớm nay (28/8), Thanh Hóa đến Lâm Đồng mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Lượng mưa từ 19h ngày 27/8 đến 3h ngày 28/8 có nơi trên 90mm như: trạm Khe Nà 1 (Nghệ An) 114,4mm; trạm Việt Trung (Quảng Trị) 96,4mm; trạm Diên Bình (Quảng Ngãi) 94,6mm…

Chiều tối và tối 28/8, Thanh Hoá đến Lâm Đồng và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ trên 80mm. Nguy cơ xảy ra mưa lớn, lượng mưa vượt mức 80mm trong 3 giờ.

3-6 giờ tới, các tỉnh Lào Cai, Quảng Ninh, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Ngãi tiếp tục có mưa với lượng mưa tích luỹ phổ biến ở Lào Cai, Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Quảng Ngãi từ 5-10mm, có nơi trên 20mm; tỉnh Nghệ An từ 10-20mm, có nơi trên 50mm.

Dự báo ngày 2/9, Hà Nội mưa nhỏ lúc sáng sớm, sau tạnh ráo. (Ảnh minh hoạ: Diệu Hằng)

Trong những giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại hàng loạt xã, phường thuộc các tỉnh này.

Lào Cai: Bảo Ái, Khánh Hòa, Nghĩa Đô, Tân Lĩnh, Trấn Yên.

Quảng Ninh: Phường Đông Mai, Kỳ Thượng, phường Bãi Cháy, phường Uông Bí, phường Vàng Danh, phường Việt Hưng, phường Yên Tử, Thống Nhất, Ba Chẽ, Lương Minh, phường Bình Khê, phường Cẩm Phả, phường Cao Xanh, phường Đông Triều, phường Hà Lầm, phường Hạ Long, phường Hoàng Quế, phường Hoành Bồ, phường Hồng Gai, phường Mông Dương, phường Quang Hanh, phường Tuần Châu, Quảng La.

Nghệ An: Cam Phục, Châu Khê, Con Cuông, Môn Sơn, Tam Quang, Keng Đu, Mậu Thạch, Nhân Hòa, Quế Phong, Thành Bình Thọ, Tương Dương.

Hà Tĩnh: Hương Xuân, Hương Khê, Kỳ Thượng, Sơn Kim 1.

Quảng Trị: Bố Trạch, Nam Trạch, Phong Nha, Quảng Ninh, Triệu Phong, Trường Sơn.

Quảng Ngãi: Ba Vì, Ba Vinh, Ba Xa, Bờ Y, Đăk Mar, Đăk Pxi, Đăk Tô, Đăk Ui, Ngọk Réo, Sơn Linh, Ba Dinh, Ba Động, Ba Tô, Đăk Hà, Đăk Long, Đăk Sao, Đăk Tờ Kan, Dục Nông, Kon Braih, Kon Đào, Măng Đen, Minh Long, Ngọk Tụ, Nguyễn Nghiêm, Rờ Kơi, Sa Bình, Sa Loong, Sa Thầy, Sơn Hà, Sơn Hạ, Sơn Mai, Thiện Tín, Tu Mơ Rông, Xốp.

Nhận định thời tiết từ 29/8 đến 6/8, cơ quan khí tượng cho biết, Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Huế phổ biến mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, mưa tập trung vào sáng sớm, chiều tối và đêm. Trong đó, từ đêm 29/8-1/9, khu vực này khả năng mưa vừa, mưa to và rải rác dông, cục bộ mưa rất to.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều tối.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều và tối mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to.

Tại TP Hà Nội, hôm nay trời có mây, ngày nắng gián đoạn, đêm có lúc mưa rào và dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C, cao nhất 31-33°C.

Ngày 29/8, thời tiết ở Thủ đô dự báo khá thuận lợi, ít mưa. Tuy nhiên, từ chiều 29 đến hết ngày 30/8, khu vực sẽ mưa rải rác.

Trong dịp nghỉ lễ, vào đêm 1/9 và sáng sớm 2/9, Hà Nội khả năng xuất hiện mưa nhỏ, nhưng từ sau 8h ngày 2/9, thời tiết sẽ tạnh ráo, ít khả năng mưa.

Tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Lúc 1h ngày 28/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 10-15km/h.

Dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. (Nguồn: NCHMF)

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 290km về phía Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 15km/h, khả năng mạnh thêm.

Khoảng 1h ngày 30/8, áp thấp nhiệt đới trên khu vực biển đặc khu Hoàng Sa, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp mạnh cấp 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km.

Tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng cao 2-4m, biển động mạnh.