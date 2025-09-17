Tin mới nhất về áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển Đông và dự báo thời tiết 10 ngày

(VTC News) -

Tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Lúc 13h ngày 17/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Tây Bắc đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/giờ), giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp mạnh cấp 8, giật cấp 10, tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km, đi vào Biển Đông và khả năng mạnh lên thành bão, cơn bão số 8.

Bản đồ dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sắp đi vào Biển Đông và mạnh thành bão số 8. (Nguồn: NCHMF)

Khoảng 13h ngày 19/9, bão số 8 trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 250km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h, có thể mạnh thêm.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km, cường độ ít thay đổi.

Tác động của áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão, từ chiều tối 17/9, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2,5-4,5m, biển động mạnh.

Dự báo thời tiết cả nước 10 ngày tới

Trên đất liền nước ta, theo dự báo của cơ quan khí tượng, từ nay đến 19/9, Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Tuy nhiên, mưa chủ yếu tập trung vào đêm và sáng.

Thanh Hóa đến TP Huế mưa rào và rải rác dông, có nơi mưa to. Đà Nẵng đến Lâm Đồng và Nam Bộ chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to.

Trong những giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại hàng loạt xã, phường thuộc TP Huế, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng. Cụ thể:

TP Huế: A Lưới 1, A Lưới 5, Bình Điền.

Gia Lai: Ia Dreh, Al Bá, Ayun, Bờ Ngoong, Chư Prông, Chư Sê, Đak Sơmei, Đăk Song, Gào, Hội Sơn, Ia Băng, Ia Boòng, Ia Grai, Ia Khươl, Ia Krêl, Ia O, KDang, Kon Gang, Kông Chro, Phú Túc, Uar.

Đắk Lắk: Buôn Đôn, Cư M’gar, Cư Pui, Dliê Ya, Ea Bá, Ea Bung, Ea H’Leo, Ea Kiết, Ea Ly, Ea Rốk, Ea Súp, Ea Tul, Ia Lốp, Ia RVê, Krông Á, Sông Hinh, Suối Trai, Tam Giang, Tuy An Tây, Yang Mao.

Lâm Đồng: Hàm Thuận Bắc, Hòa Bắc, Hòa Ninh, Lương Sơn, phường 2 Bảo Lộc, Phúc Thọ Lâm Hà, Sơn Điền, Tân Hà Lâm Hà, Bắc Ruộng, Bảo Lâm 1, Bảo Lâm 2, Bảo Lâm 4, Cát Tiên 3, Đạ Tẻh, Đam Rông 1, Đam Rông 2, Đam Rông 3, Đam Rông 4, Đinh Văn Lâm Hà, Đồng Kho, Hiệp Thạnh, Hòa Thắng, Nam Ban Lâm Hà, Nam Hà Lâm Hà, phường 1 Bảo Lộc, phường 3 Bảo Lộc, phường B’Lao, phường Hàm Thắng, phường Phú Thủy, Phan Sơn, Phú Sơn Lâm Hà, Tân Hội, Tuy Phong.

Nhận định thời tiết từ đêm 19/9 đến ngày 27/9, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, đêm 19/9, Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác. Từ 22-23/9, khu vực này có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to đến rất to. Từ 24-25/9, Bắc Bộ khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng.

Thời tiết Thanh Hóa đến Hà Tĩnh trong thời kỳ dự báo cũng có nhiều biến động. Theo đó, khu vực này nhiều ngày hứng mưa rào và dông ở một vài nơi. Trong đó, ngày 19/9 và từ 22-23/9, các địa phương này mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to, từ 25/9 có thể xảy ra mưa lớn diện rộng.

Quảng Trị đến TP Huế mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác. TP Đà Nẵng đến Lâm Đồng và Nam Bộ chiều và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to.

Trong mưa dông đề phòng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.