Cuối tháng 9, Biển Đông có thể đón 1-2 cơn bão mạnh

(VTC News) -

Video: Dự báo thời tiết ngày 16/9

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Theo Cục Khí tượng thuỷ văn, xác suất vùng áp thấp mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới dao động 60-70%, xác suất mạnh thành bão thấp dưới 10%.

Trong khoảng 10 ngày cuối tháng 9, trên vùng biển phía Đông khu vực Philippines khả năng cao sẽ hình thành 1-2 cơn bão mạnh và có thể đi vào Biển Đông, ảnh hưởng đất liền nước ta. Cơ quan dự báo khí tượng thuỷ văn đang giám sát và sẽ thông tin trước 3-5 ngày khi có dấu hiệu hình thành bão.

Ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, sau có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, khu vực giữa Biển Đông mưa rào và dông mạnh, gió mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-3m, biển động.

10 ngày cuối tháng 9/2025, 1-2 cơn bão mạnh có thể hình thành và đi vào Biển Đông. (Ảnh minh hoạ: Viên Minh)

Dự báo xa hơn trong 6 tháng tới (từ tháng 10/2025 đến tháng 3/2026), cơ quan khí tượng cho hay, ENSO khả năng duy trì ở trạng thái trung tính và nghiêng về pha lạnh, nhưng chưa đạt một chu kỳ La Nina.

Ba tháng cuối năm 2025 (tháng 10-12), bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng đến nước ta có thể ở mức cao hơn trung bình nhiều năm (trung bình nhiều năm trên Biển Đông 4,5 cơn, đổ bộ vào đất liền 1,9 cơn). Từ tháng 1-3/2026, ít có khả năng xuất hiện bão, áp thấp nhiệt đới trên khu vực biển này.

Từ tháng 10-11/2025, các đợt mưa vừa, mưa to nguy cơ xuất hiện ở Trung Bộ, tập trung nhiều ở Hà Tĩnh đến Huế và khu vực phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa. Từ tháng 1-3/2026, khả năng xảy ra một số đợt mưa rào và dông tại Trung Bộ. Trong các tháng đầu năm 2026, Nam Bộ có thể xuất hiện các đợt mưa trái mùa.

Không khí lạnh khả năng xuất hiện từ cuối tháng 9, cường độ yếu, hoạt động chưa ổn định. Trong tháng 11/2025 đến tháng 2/2026, không khí lạnh hoạt động mạnh, từ tháng 3 suy giảm dần.

"Rét đậm ở Bắc Bộ có thể xuất hiện từ nửa cuối tháng 12, gia tăng vào tháng 1-2/2026, tương đương so với trung bình nhiều năm", cơ quan khí tượng nhận định.

Từ tháng 11-12/2025, nhiệt độ trung bình trên cả nước xu hướng thấp hơn khoảng 0,5°C so với trung bình nhiều năm cùng kỳ. Từ tháng 1-3/2026, nhiệt độ phổ biến xấp xỉ nhiều năm.