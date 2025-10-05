Tin bão số 11 Matmo mới nhất: Giật cấp 15, cách Quảng Ninh 140km

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, bão số 11 Matmo đã vượt qua bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) và đi vào vùng biển phía Đông Bắc của Bắc vịnh Bắc Bộ, chỉ còn cách Móng Cái (Quảng Ninh) 140km về phía Đông Đông Nam.
Từ giờ, gió và mưa ở Quảng Ninh sẽ tăng dần, sau đó vùng mưa to, gió mạnh mở rộng sang toàn bộ các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Gió sẽ mạnh nhất từ khoảng 1-7h ngày 6/10 ở vùng ven biển; từ 5-12h ở các tỉnh sâu trong đất liền.
Theo đó, lúc 20h ngày 5/10, vị trí tâm bão số 11 Matmo cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 140km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 11-12 (103-133km/h), giật cấp 15. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h.
Dự báo đến 7h ngày 6/10, bão số 11 Matmo trên đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km, cường độ giảm xuống cấp 8, giật cấp 10.
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 trên vùng biển Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, đất liền ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên, tỉnh Lạng Sơn, phía Đông Bắc tỉnh Bắc Ninh, phía Đông tỉnh Cao Bằng.
Đến 19h cùng ngày, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h, trên khu vực vùng núi phía Bắc và suy yếu thành vùng áp thấp.
Tác động của bão số 11 Matmo, vùng biển Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 4,0-6,0m, biển động rất mạnh.
Khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh cấp 7-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 15, sóng biển cao 2-4m, vùng gần tâm bão 3-5m, biển động dữ dội.
Vùng ven biển và các đảo thuộc tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng nước dâng do bão cao 0,4-0,6m. Đề phòng ngập úng ở các khu vực trũng, thấp ven biển, cửa sông do nước dâng và sóng lớn vào đêm 5/10 và sáng sớm 6/10.
Từ đêm 5/10 đến trưa 6/10, trên đất liền ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên và tỉnh Lạng Sơn gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11-12. Sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ gió mạnh cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.
Các xã/phường khu vực phía Đông Bắc của tỉnh Quảng Ninh khả năng gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11-12; các xã/phường còn lại của tỉnh Quảng Ninh và ven biển TP Hải Phòng khả năng gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10; các xã/phường ven biển tỉnh Hưng Yên và các xã vùng biên giới phía Bắc của tỉnh Lạng Sơn có có thể có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Phía Đông Bắc tỉnh Bắc Ninh (tỉnh Bắc Giang cũ) phía Đông của tỉnh Cao Bằng khả năng gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.
Ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.