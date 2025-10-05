Chủ tịch Hà Nội: Ứng phó bão số 11 cần tránh xáo trộn cuộc sống Nhân dân

(VTC News) -

Chiều 5/10, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh chủ trì họp trực tiếp và trực tuyến với các thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, lãnh đạo 126 xã, phường để triển khai phương án ứng phó bão số 11, yêu cầu bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Nhân dân.

Chủ tịch Trần Sỹ Thanh cho hay, bão số 10 vừa qua có lượng mưa rất lớn và dồn dập, gây ngập úng trên diện rộng, vượt mức lịch sử tại nhiều điểm trong nội đô, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân và hoạt động của thành phố.

Ông Trần Sỹ Thanh lưu ý một số vấn đề cần rút kinh nghiệm trong việc ứng phó cơn bão số 11. Trong đó, Chủ tịch UBND thành phố nêu rõ, công tác dự báo và truyền thông phải tăng tần suất, chất lượng bản tin dự báo và cập nhật tình hình thời tiết mang tính đặc thù đô thị để giúp chính quyền chủ động đưa ra phương án ứng phó.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh kết luận chỉ đạo ứng phó mưa bão số 11.

Về vấn đề ứng phó với mưa bão, Chủ tịch Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan cần linh hoạt trong các tình huống để đưa ra giải pháp ứng phó an toàn, hiệu quả, đồng thời đảm bảo các hoạt động bình thường, tránh xáo trộn cuộc sống của nhân dân.

Chủ tịch Hà Nội nêu ví dụ như việc cho cán bộ công chức, người lao động, học sinh nghỉ làm, nghỉ học trước các sự cố thiên tai, cần cập nhật thông tin liên tục, chính xác từ cơ quan liên quan để đưa ra phương án chính xác, phù hợp nhất.

Qua cơn bão số 9 và số 10, Chủ tịch UBND TP đánh giá việc vận hành hệ thống theo phương châm “4 tại chỗ” bước đầu phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, một số tình huống phát sinh như mất điện, tê liệt giao thông, gián đoạn thông tin liên lạc đặt ra yêu cầu cần hoàn thiện kịch bản điều hành trong tình huống khẩn cấp, kể cả khi viễn thông bị tê liệt.

Cùng với đó, Chủ tịch Hà Nội cũng cho rằng, cần tăng cường cơ chế phối hợp giữa Hà Nội và các tỉnh lân cận trong việc xả lũ, vận hành hồ chứa, điều tiết hệ thống thủy lợi. Các địa phương phải chủ động kết nối, không chờ chỉ đạo từ trên xuống.

Lực lượng công an, quân đội, ngành xây dựng, thoát nước, nông nghiệp, giáo dục đã phản ứng rất nhanh, hỗ trợ sơ tán, cứu hộ và bảo đảm an toàn cho người dân - đặc biệt là học sinh.

“Về lâu dài, thành phố cần tiếp tục hoàn thiện kịch bản ứng phó thiên tai cấp độ cao hơn, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, đồng thời giữ vững ổn định và phát triển bền vững Thủ đô”, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu: “Thời gian không còn nhiều; mỗi giờ, mỗi phút quyết định an toàn của người dân Thủ đô. Tất cả người đứng đầu sở, ngành, đơn vị, địa phương phải nắm chắc tình hình, xử lý ngay từ giờ đầu, với mục tiêu cao nhất: bảo đảm an toàn cho nhân dân, giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, bảo vệ an toàn công trình phòng, chống thiên tai”.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, cho biết trong công tác ứng phó với cơn bão số 11, đối với khu vực nội thành cần tập trung xử lý các điểm ngập úng, cây đổ, điều tiết giao thông. Đối với khu vực ngoại thành, cần tập trung kiểm tra hệ thống đê điều, bờ bao, đảm bảo an toàn sản xuất, điện sinh hoạt và xử lý các điểm ngập úng nặng.

Ông Quyền cũng yêu cầu cần kiện toàn các lực lượng, phối hợp tốt để xử lý dứt điểm các tình huống. Đối với Sở Công thương và các ngành liên quan chủ động nguồn hàng, bình ổn giá, tránh để thiên tai ảnh hưởng đến đời sống người dân.