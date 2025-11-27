Tìm thấy thi thể Chánh Văn phòng Đảng uỷ xã ở Thanh Hoá trên sông Mã

(VTC News) -

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa xác nhận, sau ba ngày nỗ lực, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể ông L.V.N. - Chánh văn phòng Đảng ủy xã Trung Thành.

Lực lượng chức năng đang đưa thi thể ông L.V.N. lên bờ để thực hiện các thủ tục cần thiết trước khi bàn giao cho gia đình lo hậu sự

Trước đó, rạng sáng 24/11, ông N. rời nhà để ra khu vực sông Mã đoạn qua xã Phú Lệ đánh cá. Tuy nhiên, sau đó gia đình không thấy ông trở về và báo với chính quyền. Nhận tin báo, lực lượng cứu hộ nhanh chóng vào cuộc, huy động nhiều phương tiện và nhân lực để tìm kiếm dọc tuyến sông. Nhưng dòng nước chảy xiết và địa hình phức tạp khiến công tác cứu nạn gặp rất nhiều trở ngại.

Người dân địa phương nghi ngờ ông N. có thể rơi xuống sông và bị nước cuốn trôi. Đến khoảng 8h50 ngày 27/11, thi thể ông N. được phát hiện trên sông Mã, đoạn qua thôn 4, xã Hồi Xuân (Thanh Hoá) cách vị trí gặp nạn khoảng 25 km.

Cách đây ít ngày, thi thể nữ sinh ở Nghệ An mất tích nhiều ngày được tìm thấy ở Hưng Yên. Theo thông tin từ người nhà, chiều tối 3/11, N.T.Y.N. rời Nghệ An ra Hà Nội để tiễn một người bạn đi nước ngoài.

Sáng hôm sau, N. liên lạc về báo với gia đình đang ở Hà Nội và dự kiến chiều 4/11 sẽ bắt xe khách về quê. Tuy nhiên ngay sau đó, thiếu nữ mất liên lạc hoàn toàn. Gia đình trình báo cơ quan chức năng và tổ chức tìm kiếm nhưng không có manh mối.

Đến ngày 11/11, cơ quan chức năng Hưng Yên thông báo phát hiện thi thể một nữ giới trôi trên sông, được bỏ trong bao nilon, trên người có nhiều vị trí bị băng dính quấn chặt. Thi thể phân hủy mạnh, khó nhận dạng, nhưng có hình xăm “19-12-2006”.

Không xác định được danh tính, chính quyền địa phương tổ chức an táng nạn nhân theo quy định. Người thân N.T.Y.N. sau đó nhận thấy hình xăm trùng khớp với ngày sinh, đồng thời một số đặc điểm cơ thể cũng giống con gái mình nên xác nhận nạn nhân là con mình.