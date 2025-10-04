Tìm thấy thêm thi thể 2 trẻ nhỏ trong vụ sạt lở ở Lũng Cú, Tuyên Quang

(VTC News) -

Sáng 4/10, lực lượng chức năng tỉnh Tuyên Quang phát hiện thêm hai nạn nhân trong vụ sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra tại thôn Má Lầu A, xã Lũng Cú, khiến bốn người trong cùng một gia đình bị vùi lấp.

Theo đó, khoảng 8h30 cùng ngày, các đội tìm kiếm xác định được thi thể hai cháu nhỏ là V.X.H. (SN 2023) và V.M.H. (SN 2024). Trước đó hai ngày, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy người đầu tiên là chị H.T.D.

Hiện công tác tìm kiếm nạn nhân cuối cùng của gia đình vẫn đang được triển khai khẩn trương.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân mất trong vụ sạt lở ở xã Lũng Cú. (Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang)

Vụ sạt lở tại thôn Má Lầu A xảy ra rạng sáng 30/9, sau nhiều giờ mưa lớn khiến một vạt đồi cao hàng chục mét sụt xuống, chôn vùi 6 căn nhà. Ngôi nhà của ông S. cùng 4 người thân bị lấp hoàn toàn.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, hơn 200 cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội, dân quân cùng người dân địa phương đã có mặt hỗ trợ. Hai chó nghiệp vụ cũng được huy động để dò tìm dấu vết.

Chính quyền địa phương cùng lực lượng công an, quân đội, biên phòng và người dân khẩn trương triển khai nhiều phương tiện cơ giới như máy xúc, máy múc tham gia tìm kiếm trong điều kiện đất đá sạt lở liên tục, khối lượng đất đá vùi lấp lớn, nguy cơ sạt trượt tiếp tục xảy ra.

Trận mưa lũ lịch sử từ đêm 29/9 đến ngày 1/10 khiến nhiều khu vực tại Tuyên Quang ngập sâu. Đến nay địa phương này ghi nhận 8 người chết và mất tích, hơn 4 nghìn căn nhà bị ngập.