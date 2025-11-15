Đóng

Tìm hiểu chi tiết về thuốc trị ung thư Pembroria của Nga

(VTC News) -

Thuốc Pembroria là một trong những thuốc điều trị miễn dịch, có thể dùng đơn trị hoặc phối hợp thêm với hóa trị nhằm tăng tỉ lệ đáp ứng, kéo dài thời gian.

Hồng Thắm
