Tiền Phong Marathon 2026 lập kỷ lục hơn 12.000 VĐV tham dự

Ngày 26/3, tại Nha Trang (Khánh Hòa), Ban tổ chức Giải vô địch quốc gia Marathon và báo Tiền Phong lần thứ 67 - năm 2026 đã có buổi gặp gỡ báo chí, công bố nhiều nội dung đáng chú ý trước thềm ngày thi đấu chính thức.

Giải năm nay mang chủ đề “Đón ánh bình minh”, gắn với hình ảnh bình minh trên biển Nha Trang. Khi những tia nắng đầu tiên xuất hiện trên đường chân trời, hàng vạn vận động viên sẽ cùng xuất phát trên những cung đường ven biển, tạo nên bức tranh thể thao sôi động giữa không gian biển đảo.

Vận động viên Đỗ Quốc Luật vô địch cự ly 10km tại Giải vô địch quốc gia Tiền Phong Marathon 2025. (Nguồn: TTO)

Đây không chỉ là sự kiện thể thao thường niên mà còn mang ý nghĩa đặc biệt khi nội dung marathon (42,195km) hệ chuyên nghiệp được tính thành tích vào bảng tổng sắp Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc 2026.

Do thành tích được tính vào hệ thống thi đấu quốc gia, Ban tổ chức đặc biệt chú trọng đến tiêu chuẩn đường chạy, công tác an ninh và y tế nhằm đảm bảo tính công bằng và an toàn cho các vận động viên. Đáng chú ý, lần đầu tiên các vận động viên nữ chuyên nghiệp sẽ phải nộp kết quả xét nghiệm gene SRY để xác định giới tính sinh học trước khi thi đấu, tiệm cận các quy định quốc tế.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức giải - cho biết công tác chuẩn bị đang được triển khai đúng tiến độ, nhiều hạng mục đã được chuẩn bị, có những phần việc đang hoàn tất ở mức 90 - 95%.

Theo Ban tổ chức, mùa giải 2026 ghi nhận hơn 12.000 vận động viên đăng ký tham dự, vượt qua kỷ lục 11.500 người của năm 2024, trở thành kỳ giải có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Sự góp mặt của hàng loạt gương mặt hàng đầu điền kinh Việt Nam như Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Văn Lai, Hoàng Nguyên Thanh hay Hoàng Thị Ngọc Hoa hứa hẹn tạo nên những màn cạnh tranh hấp dẫn.

Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026 diễn ra tại Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. (Nguồn: Báo Khánh Hoà)

Tại giải đấu, các vận động viên sẽ tranh tài ở nhiều cự ly 42,195km và 21,1km nam, nữ hệ nâng cao và hệ phong trào, 10km nam chuyên nghiệp, nam trẻ, nam và nữ phong trào, 5km nữ nâng cao, nữ trẻ và nam, nữ phong trào. Bên cạnh danh hiệu vô địch quốc gia, giải còn có tổng giá trị giải thưởng tiền mặt và hiện vật lên tới hàng tỷ đồng. Các đoàn và vận động viên đạt thành tích cao ở hệ nâng cao sẽ được trao bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Bên cạnh các nội dung chuyên môn, Tiền Phong Marathon 2026 còn gắn liền với chuỗi hoạt động xã hội - văn hóa diễn ra từ ngày 27 đến 29/3. Nổi bật là lễ thượng cờ tại Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma, chương trình “Sát cánh cùng ngư dân bám biển” trao 15 căn nhà tình nghĩa và 300 bồn nước cho ngư dân khó khăn, cùng các hoạt động Expo và gala nghệ thuật nhằm quảng bá hình ảnh du lịch Khánh Hòa.

Theo ông Sưởng, việc lựa chọn Nha Trang - Khánh Hoà làm địa điểm tổ chức không chỉ dựa trên điều kiện chuyên môn mà còn hướng đến mục tiêu phát triển marathon thành sản phẩm du lịch - thể thao mang tầm quốc gia.