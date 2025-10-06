Tiến Linh nói điều bất ngờ về ứng dụng của VFF

(VTC News) -

"Sẽ có rất nhiều video hậu trường độc quyền về đội tuyển Việt Nam trên ứng dụng VFF", tiền đạo Nguyễn Tiến Linh tiết lộ trong video quảng cáo ứng dụng của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF).

Chiều 6/10, VFF tổ chức buổi lễ ra mắt ứng dụng trực tuyến mới nhất. Các cầu thủ U23 Việt Nam, đội tuyển nữ Việt Nam, người hâm mộ cùng cơ quan truyền thông được trực tiếp trải nghiệm ứng dụng mới này.

Viktor Le và Văn Trường thử trải nghiệm ứng dụng.

VFF App bao gồm các tính năng với việc đặt người hâm mộ làm trung tâm. Cụ thể: người hâm mộ có thể đăng ký trở thành thành viên chính thức của cộng đồng VFF, mở khóa những trải nghiệm cá nhân hóa, được ưu tiên tham gia các sự kiện đặc biệt và được ghi nhận là một phần của “ngôi nhà chung”.

Ngoài ra, App còn cung cấp tin tức tức thời và nội dung độc quyền (các tin nóng về các Đội tuyển Quốc gia Việt Nam, lịch trình các sự kiện, clip hậu trường, phỏng vấn độc quyền và bản tin chỉ dành riêng cho thành viên - fan luôn là những người được cập nhật và trải nghiệm sớm nhất); Cơ chế phần thưởng (Điểm thưởng tích lũy đổi voucher, quà tặng, ưu đãi từ nhà tài trợ); Bình chọn (“Cầu thủ hay nhất” theo thời gian thực trong trận đấu); Mini-games...

Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Trung Kiên nhấn mạnh: “VFF App mở rộng mối quan hệ giữa bóng đá Việt Nam và cộng đồng người hâm mộ từ các sự kiện, giải đấu, trận đấu trong nước cho đến cấp độ đội tuyển quốc gia. Ứng dụng mở ra kênh kết nối trực tiếp, tức thời và giàu cảm xúc giữa đội tuyển và fan.

VFF App không chỉ là nơi theo dõi trận đấu mà còn là nền tảng trao quyền - từ quyền tham gia bình chọn, tiếp cận nội dung độc quyền đến tham gia các hoạt động tương tác và nhận giải thưởng - để mỗi cổ động viên đều cảm thấy được trân trọng và tôn vinh. Khi cộng đồng được kết nối và trao quyền, đó sẽ là nguồn lực thúc đẩy giấc mơ lớn hơn cho Bóng đá Việt Nam trên sân chơi quốc tế”.

Hiện nay, người hâm mộ có thể mua trang phục, phụ kiện của tuyển Việt Nam qua ứng dụng này. Trong tương lai, vé các trận đấu của đội tuyển cũng sẽ được phân phối qua kênh VFF App.