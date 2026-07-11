Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ lật ca nô ở Phú Quốc

(VTC News) -

Liên quan vụ lật ca nô ở Phú Quốc làm 15 du khách thiệt mạng, chiều 11/7, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ký Công điện của Thủ tướng, chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn đặc khu Phú Quốc - tỉnh An Giang.

Các lực lượng cứu hộ khẩn trương hỗ trợ nạn nhân tại cảng An Thới.

Trong công điện, Thủ tướng đã gửi lời thăm hỏi ân cần, chu đáo đến người bị nạn và chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình các nạn nhân tử vong. Đồng thời chỉ đạo Bộ Công an, Bộ Xây dựng, lãnh đạo tỉnh An Giang và lực lượng Công an, y tế, cảnh sát biển, lực lượng biên phòng... tới hiện trường để tập trung khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Để kịp thời khắc phục hậu quả và ngăn chặn các vụ tai nạn giao thông tương tự, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng của tỉnh bố trí mọi điều kiện về y tế, thuốc men để cứu chữa người bị nạn, hạn chế thấp nhất các tổn thất về người và tài sản của người dân, du khách. Đồng thời tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn.

Yêu cầu lãnh đạo tỉnh An Giang trực tiếp chủ trì làm việc với các cơ quan, lực lượng chức năng đánh giá nguyên nhân, triển khai các giải pháp khắc phục tồn tại, bất cập nếu có; khẩn trương làm rõ các nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp liên quan tới vụ tai nạn; làm căn cứ để tuyên truyền, thực hiện các giải pháp phòng ngừa trong thời gian tới.

Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh An Giang và Công an các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân vi phạm quy định, gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng nêu trên.

Công điện yêu cầu Bộ Xây dựng chỉ đạo các đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát, kiểm tra việc bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa và hàng hải tại khu vực xảy ra tai nạn; các khu vực có điều kiện tương tự.

Nhận định ban đầu, nguyên nhân ca nô chở 32 du khách cùng 4 thành viên tổ lái, tiếp viên bị lật ở Phú Quốc do sóng to gió lớn.

Thủ tướng yêu cầu tăng cường quản lý hoạt động vận tải hành khách bằng phương tiện thủy, kiểm tra việc chấp hành các quy định về điều kiện an toàn của phương tiện, trang thiết bị cứu sinh, cứu nạn, điều kiện của người điều khiển phương tiện và việc tổ chức đưa, đón khách; Kịp thời khắc phục các bất cập, nguy cơ mất an toàn nhằm phòng ngừa các vụ tai nạn tương tự.

Bộ Ngoại giao khẩn trương phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam và các cơ quan, để kịp thời thực hiện công tác lãnh sự, bảo hộ công dân và xử lý các vấn đề liên quan đến công dân Ấn Độ.

Đến 16h ngày 11/7, công tác cứu hộ, cứu nạn trong vụ lật ca nô chở du khách ngoại quốc tại Phú Quốc đã kết thúc. Cơ quan chức năng đang tập trung khắc phục hậu quả và lo hậu sự cho 15 nạn nhân thiệt mạng. Cùng với đó là hỗ trợ y tế cho các du khách được cứu sống.

Hiện trường vụ việc ca nô chở 32 du khách cùng 3 thành viên tổ lái và 1 tiếp viên từ Hòn Mây Rút về cảng An Thới lật up khi mới rời Hòn Mây Rút Ngoài hơn nửa cây số.

Hiện lực lượng chức năng từ đất liền đã ra đến đặc khu Phú Quốc, để phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân tai nạn.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, ca nô bị lật gần Hòn Mây Rút Ngoài có thể do gió to sóng lớn.

Chiếc ca nô mang số hiệu AG 26751 của Công ty Ocean Pearl Island, đáp ứng các điều kiện về vận chuyển khách, thực hiện đầy đủ thủ tục xuất bến và được cấp phép. Ca nô do tài công Nguyễn Hồng Hải (57 tuổi) cầm lái.

Sáng cùng ngày, ca nô chở theo 32 du khách cùng 3 thuyền viên và một hướng dẫn viên du lịch đi tham quan các đảo trong khu vực. Đến khoảng 13h, trên hành trình từ Hòn Mây Rút Ngoài về cảng An Thới, ca nô bất ngờ lật úp khiến 36 người rơi xuống biển.