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Video cận cảnh hiện trường lật ca nô ở Phú Quốc, nhiều người nguy kịch

(VTC News) -

Chiều 11/7, một ca nô chở khách bị lật trên vùng biển An Thới (đặc khu Phú Quốc, An Giang), lực lượng chức năng đang khẩn trương cứu hộ.

Các tàu tham gia cứu hộ tại hiện trường canô lật. 

Việt Tường
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