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Video: Giây phút cứu hộ ca nô chở du khách bị lật ở Phú Quốc
(VTC News) -
Chiếc ca nô chở hàng chục du khách bị lật trên vùng biển An Thới (Phú Quốc, An Giang) nhiều tàu thuyền xung quanh ứng cứu, đưa nạn nhân vào bờ khẩn cấp.
Đăng Khoa
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