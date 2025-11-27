Thủ tướng yêu cầu báo cáo tổng kinh phí hỗ trợ Nhân dân vùng lũ dựng lại nhà

(VTC News) -

Yêu cầu trên được đề cập tại Công điện số 232 của Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành, địa phương liên quan khẩn trương thống kê, rà soát, tổng hợp báo cáo thiệt hại về nhà ở của Nhân dân do mưa lũ tại khu vực Nam Trung Bộ.

Hàng trăm ngôi nhà tại xã Hoà Thịnh (tỉnh Đắk Lắk) đổ sập, bị lũ cuốn trôi.

Công điện nêu, khu vực Nam Trung Bộ xảy ra đợt mưa lũ, ngập lụt lịch sử, gây thiệt hại rất nặng nề về người, nhà cửa, tài sản, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của Nhân dân và công trình cơ sở hạ tầng của Nhà nước, nhất là tại các tỉnh: Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai và Lâm Đồng.

Sau lũ, hàng nghìn ngôi nhà bị hư hỏng nặng, hàng trăm hộ dân bị mất nhà cửa do sập, đổ, trôi, cần nhiều nguồn lực để sửa chữa, xây dựng lại, nhiều trường học, trạm y tế, bệnh viện cũng chưa thể hoạt động trở lại.

Để nhanh chóng sửa chữa, xây dựng lại nhà cửa cho các hộ dân có nhà bị hư hỏng nặng, sập, đổ, trôi, bảo đảm chỗ ở ổn định cho Nhân dân trước Tết nguyên đán năm 2026, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh: Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai và Lâm Đồng chỉ đạo cơ quan chức năng và chính quyền cơ sở khẩn trương rà soát, thống kê, tổng hợp báo cáo cụ thể về 3 nội dung.

Một là số hộ dân có nhà bị sập, đổ, trôi cần phải xây dựng lại.

Hai là số hộ dân có nhà bị hư hỏng nặng cần phải sửa chữa.

Ba là tổng kinh phí cần thiết hỗ trợ Nhân dân sửa chữa, xây dựng lại nhà cửa (trong đó báo cáo rõ nhu cầu kinh phí để hỗ trợ Nhân dân sửa chữa nhà, nhu cầu kinh phí hỗ trợ Nhân dân xây dựng lại nhà; số kinh phí địa phương có thể tự cân đối từ các nguồn của địa phương và các nguồn khác do địa phương tự huy động; số kinh phí đề nghị trung ương tiếp tục hỗ trợ).

Thủ tướng lưu ý 4 địa phương khẩn trương gửi Báo cáo về Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường trước 17h ngày 27/11 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng.

Người đứng đầu Chính phủ giao Bộ trưởng Tài chính tổng hợp, chủ động đề xuất sử dụng nguồn lực từ ngân sách trung ương, đồng thời đề xuất phân công các tỉnh, thành phố có điều tiết ngân sách về Trung ương hỗ trợ các tỉnh: Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai và Lâm Đồng để có thêm nguồn lực hỗ trợ Nhân dân nhanh chóng sửa chữa, xây dựng lại nhà ở bảo đảm người dân có nhà ở an toàn trước Tết nguyên đán năm 2026.

Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Công an chỉ đạo lực lượng quân đội, công an địa phương và các lực lượng khác hỗ trợ người dân sửa chữa, xây dựng lại nhà cửa theo đề nghị của địa phương.