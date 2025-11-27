Thủ tướng yêu cầu báo cáo tổng kinh phí hỗ trợ Nhân dân vùng lũ dựng lại nhà

Yêu cầu trên được đề cập tại Công điện số 232 của Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành, địa phương liên quan khẩn trương thống kê, rà soát, tổng hợp báo cáo thiệt hại về nhà ở của Nhân dân do mưa lũ tại khu vực Nam Trung Bộ.
Công điện nêu, khu vực Nam Trung Bộ xảy ra đợt mưa lũ, ngập lụt lịch sử, gây thiệt hại rất nặng nề về người, nhà cửa, tài sản, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của Nhân dân và công trình cơ sở hạ tầng của Nhà nước, nhất là tại các tỉnh: Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai và Lâm Đồng.
Sau lũ, hàng nghìn ngôi nhà bị hư hỏng nặng, hàng trăm hộ dân bị mất nhà cửa do sập, đổ, trôi, cần nhiều nguồn lực để sửa chữa, xây dựng lại, nhiều trường học, trạm y tế, bệnh viện cũng chưa thể hoạt động trở lại.
Để nhanh chóng sửa chữa, xây dựng lại nhà cửa cho các hộ dân có nhà bị hư hỏng nặng, sập, đổ, trôi, bảo đảm chỗ ở ổn định cho Nhân dân trước Tết nguyên đán năm 2026, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh: Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai và Lâm Đồng chỉ đạo cơ quan chức năng và chính quyền cơ sở khẩn trương rà soát, thống kê, tổng hợp báo cáo cụ thể về 3 nội dung.
Một là số hộ dân có nhà bị sập, đổ, trôi cần phải xây dựng lại.
Hai là số hộ dân có nhà bị hư hỏng nặng cần phải sửa chữa.
Ba là tổng kinh phí cần thiết hỗ trợ Nhân dân sửa chữa, xây dựng lại nhà cửa (trong đó báo cáo rõ nhu cầu kinh phí để hỗ trợ Nhân dân sửa chữa nhà, nhu cầu kinh phí hỗ trợ Nhân dân xây dựng lại nhà; số kinh phí địa phương có thể tự cân đối từ các nguồn của địa phương và các nguồn khác do địa phương tự huy động; số kinh phí đề nghị trung ương tiếp tục hỗ trợ).
Thủ tướng lưu ý 4 địa phương khẩn trương gửi Báo cáo về Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường trước 17h ngày 27/11 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng.
Người đứng đầu Chính phủ giao Bộ trưởng Tài chính tổng hợp, chủ động đề xuất sử dụng nguồn lực từ ngân sách trung ương, đồng thời đề xuất phân công các tỉnh, thành phố có điều tiết ngân sách về Trung ương hỗ trợ các tỉnh: Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai và Lâm Đồng để có thêm nguồn lực hỗ trợ Nhân dân nhanh chóng sửa chữa, xây dựng lại nhà ở bảo đảm người dân có nhà ở an toàn trước Tết nguyên đán năm 2026.
Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Công an chỉ đạo lực lượng quân đội, công an địa phương và các lực lượng khác hỗ trợ người dân sửa chữa, xây dựng lại nhà cửa theo đề nghị của địa phương.
Theo báo cáo của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), tính đến 7h ngày 27/11, mưa lũ đã khiến 108 người chết và mất tích. Trong đó, 98 người chết (Quảng Trị 1, Huế 2, Đà Nẵng 2, Gia Lai 3, Đắk Lắk 63, Khánh Hòa 22, Lâm Đồng 5); 10 người mất tích (Đà Nẵng 2, Đắk Lắk 8).
Thiên tai cũng làm 426 nhà bị sập đổ (Quảng Ngãi 9, Gia Lai 103, Đắk Lắk 133, Khánh Hòa 105, Lâm Đồng 76); 2.066 nhà bị hư hỏng (Quảng Trị 3, Đà Nẵng 46, Quảng Ngãi 71, Gia Lai 107, Đắk Lắk 180, Khánh Hòa 909, Lâm Đồng 750). Hiện các tỉnh Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi cơ bản khắc phục xong; các địa phương còn lại đang tập trung nguồn lực để khắc phục, sửa chữa.
Bên cạnh đó, 51.807 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại; 39.034 ha cây trồng khác bị thiệt hại; 920.852 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; 373 ha thủy sản thiệt hại...
Ước thiệt hại sơ bộ ban đầu về kinh tế là 14.352 tỷ đồng (Quảng Ngãi 650 tỷ đồng, Gia Lai 1.500 tỷ đồng, Đắk Lắk 5.500 tỷ đồng, Khánh Hòa 5.604 tỷ đồng, Lâm Đồng 1.098 tỷ đồng).