Thủ tướng Trung Quốc bắt đầu chuyến thăm Triều Tiên đầu tiên sau 16 năm

Chuyến thăm của Thủ tướng Lý Cường được thực hiện theo lời mời của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

Theo Tân Hoa xã, phát biểu khi đến thủ đô Bình Ngưỡng, ông nhấn mạnh, những năm gần đây, dưới sự dẫn dắt chiến lược và đích thân thúc đẩy của Tổng Bí thư Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Kim Jong-un, quan hệ hai nước đang cho thấy sức sống mạnh mẽ mới.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường gặp Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son-hui ngày 30/9 tại Bắc Kinh. (Ảnh: Reuters)

Ông cho biết, trong lần Tổng Bí thư Kim Jong-un đến Trung Quốc dự lễ kỷ niệm chiến thắng phát xít hồi tháng 9, lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước đã đạt được một loạt nhận thức chung quan trọng, vạch ra hướng đi cho sự phát triển quan hệ song phương.

Thủ tướng Lý Cường khẳng định, Trung Quốc sẵn sàng cùng với Triều Tiên thực hiện nhận thức chung quan trọng đạt được giữa lãnh đạo hai nước, tăng cường trao đổi chiến lược, duy trì qua lại chặt chẽ, thúc đẩy hợp tác hữu nghị giữa hai nước, đóng góp lớn hơn cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực và thế giới.

Được biết, Thủ tướng Lý Cường sẽ dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên và thăm hữu nghị chính thức Triều Tiên từ ngày 9-11/10.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của một Thủ tướng Trung Quốc tới Triều Tiên sau 16 năm. Lần gần đây nhất là chuyến thăm hữu nghị chính thức của cựu Thủ tướng Ôn Gia Bảo vào tháng 10/2009. Ông đã hội kiến ​​nhà lãnh đạo Triều Tiên khi đó là ông Kim Jong Il, tham dự lễ kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Trung Quốc - Triều Tiên và lễ bế mạc Năm Hữu nghị Trung - Triều.