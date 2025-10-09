Dàn vũ khí hiện đại ở triển lãm quốc phòng Triều Tiên

Trong vòng chưa đầy một năm, ngành công nghiệp quốc phòng của Triều Tiên đã đạt những thành công đáng chú ý và ông Kim Jong-un tin chắc việc công khai những thành công đó chính là lời khen ngợi cao nhất cho lịch sử 80 năm của Đảng Lao động Triều Tiên.