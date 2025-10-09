Dàn vũ khí hiện đại ở triển lãm quốc phòng Triều Tiên

Triển lãm Phát triển Quốc phòng 2025 khai mạc vào ngày 4/10 tại thủ đô Bình Nhưỡng cho thấy sự phát triển vượt bậc về năng lực quốc phòng, vượt xa mọi giới hạn và tiền lệ của Triều Tiên. Đưa nền quốc phòng của quốc gia này tự lực cánh sinh trở thành trụ cột bảo vệ và phát triển cách mạng.
Triển lãm diễn ra trước thềm kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên - sự kiện quan trọng báo hiệu sự thay đổi mạnh mẽ hơn của lực lượng vũ trang Triều Tiên cùng với bước tiến và sự phát triển vượt bậc trong ngành công nghiệp quốc phòng.
Triển lãm trưng bày đầy đủ các loại vũ khí, khí tài quốc phòng mới nhất của Triều Tiên. Bao gồm hệ thống vũ khí siêu hiện đại được phát triển thành vũ khí quân sự chủ chốt của lực lượng vũ trang, phù hợp với chiến lược vĩ đại của Đảng về phát triển quốc phòng.
Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ nước CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un cũng có mặt địa điểm tổ chức lễ khai mạc triển lãm Phát triển Quốc phòng 2025. Đồng chí Kim Jong-un trực tiếp duyệt đội danh dự của Quân đội Triều Tiên (KPA) và màu cờ sắc áo rực rỡ của ba quân chủng.
Ông Kim Jong-un cho biết triển lãm trưng bày những kết quả gần đây của dự án quan trọng mà Triều Tiên đang thực hiện và thúc đẩy nhằm đưa cấu trúc năng lực quân sự của đất nước trở nên ngày càng hiện đại và tiên tiến.
Ngay từ những ngày đầu thành lập, Đảng Lao động Triều Tiên luôn ưu tiên phát triển ngành công nghiệp quốc phòng theo định hướng chủ thể, đặt nền móng cho sự phát triển độc lập và đặt ra từng mục tiêu đầy tham vọng cho sự tăng trưởng ổn định của ngành.
Trong vòng chưa đầy một năm, ngành công nghiệp quốc phòng của Triều Tiên đã đạt những thành công đáng chú ý và ông Kim Jong-un tin chắc việc công khai những thành công đó chính là lời khen ngợi cao nhất cho lịch sử 80 năm của Đảng Lao động Triều Tiên.
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un cũng nhấn mạnh CHDCND Triều Tiên chắc chắn sẽ thực hiện các biện pháp quân sự bổ sung để chống lại hành động xâm lược và nếu bất kỳ quốc gia nào tiếp tục tăng cường vũ trang nguy hiểm sẽ càng thúc đẩy Triều Tiên thực hiện biện pháp quân sự cùng kỹ thuật phù hợp nhằm loại bỏ mối đe dọa mới, duy trì cán cân quyền lực.
Ông Kim Jong-un khẳng định mọi người sẽ sớm biết những mục tiêu mới đặt ra cho lĩnh vực công nghệ quốc phòng và phương hướng phát triển của lĩnh vực này trong giai đoạn tiếp theo.
Ông Kim Jong-un đã tham quan địa điểm tổ chức triển lãm cùng với quan chức lãnh đạo của Đảng, chính phủ và cơ quan quân đội.
Triển lãm trưng bày tên lửa hành trình và tên lửa chống ngầm có hình dáng giống dòng Kalibr của Nga (màu xanh) cũng như tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Hwasong-18 và Hwasong-19.
Tại sự kiện còn có tổ hợp phòng không tầm ngắn với hình dạng tương đồng với hệ thống pháo - tên lửa phòng không Pantsir của Nga, song đã được chỉnh sửa để đặt lên khung gầm bánh xích. Thay đổi này nhằm tăng khả năng cơ động trên địa hình phức tạp, phù hợp để triển khai bảo vệ các đội hình tăng thiết giáp ở tiền tuyến.