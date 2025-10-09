Tổng Bí thư Tô Lâm đến Bình Nhưỡng, bắt đầu chuyến thăm CHDCND Triều Tiên

Sáng 9/10, chuyên cơ chở Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã tới sân bay quốc tế Bình Nhưỡng bắt đầu các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước và dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên theo lời mời của Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong-un.

Tổng Bí thư Tô Lâm đến Bình Nhưỡng, bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Triều Tiên và dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên. (Ảnh: TTXVN)

Tháp tùng Tổng Bí thư trong chuyến công tác có các Ủy viên Bộ Chính trị: Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an và Bí thư Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cùng lãnh đạo một số Ban bộ ngành Trung ương.

Đón Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta tại sân bay có Uỷ viên dự khuyết Bộ Chính trị, Uỷ viên Quốc vụ, Trưởng Ban quốc tế - Ban chấp hành Trung ương Đảng lao động Triều Tiên Kim Song-nam, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Triều Tiên Im Chon-in, Đại sứ Việt Nam tại Triều Tiên Lê Bá Vinh cùng đại diện cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Triều Tiên.

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Triều Tiên và dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên lần này của Tổng Bí thư Tô Lâm diễn ra vào thời điểm then chốt với mỗi Đảng, mỗi nước và quan hệ song phương.

Trong đó, Việt Nam vừa tổ chức thành công các sự kiện lớn trong năm 2025 như kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 50 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công, 80 năm Quốc khánh 2/9. Và Việt Nam đang nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra; tiến hành tổng kết 40 năm đổi mới và tập trung triển khai công tác chuẩn bị cho Đại hội XIV.

Trong khi đó, Triều Tiên cũng đang tập trung chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên (10/10/1945 - 10/10/2025), đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các mục tiêu đã được Đại hội VIII Đảng Lao động Triều Tiên đề ra và gấp rút chuẩn bị cho Đại hội IX. Chính vì vậy, chuyến thăm sẽ là dấu ấn quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, phát triển của mỗi nước và trong mối quan hữu nghị truyền thống Việt Nam - Triều Tiên đang phát triển hết sức tốt đẹp hiện nay.

Chuyến công tác của Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục khẳng định, đường lối đối ngoại, độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, và tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện và hiệu quả của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, Nghị quyết 34 của Bộ Chính trị về một số định hướng lớn triển khai đường lối đối ngoại và Kết luận 71 ngày 16/02/2024 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ, giải pháp lớn triển khai đường lối đối ngoại Đại hội 13 của Đảng, Nghị quyết 57 ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia, Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị ngày 24/01/2025 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

75 năm qua kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao (31/1/1950- 31/1/2025), đến nay mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, Nhân dân hai nước Việt Nam - Triều Tiên do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kim Nhật Thành đích thân xây dựng, dày công vun đắp đã vượt qua nhiều khó khăn thử thách, thăng trầm của lịch sử, được kế thừa và không ngừng được củng cố qua các thế hệ lãnh đạo hai bên.