Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Triều Tiên

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong-un, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước tới Triều Tiên và dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên từ ngày 9-11/10.

Tổng Bí thư Tô Lâm.

75 năm qua, mối quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống Việt Nam – Triều Tiên luôn được Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước coi trọng và tiếp tục củng cố, phát triển hơn nữa, cùng đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới.

Hồi tháng 1/2025, các nhà lãnh đạo gửi điện mừng nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Triều Tiên. Trong điện chúc mừng gửi Chủ tịch nước Việt Nam Lương Cường, ông Kim Jong-un nêu rõ: "Đảng, Chính phủ Việt Nam và Triều Tiên đã chỉ định năm 2025 là “Năm hữu nghị” vì sự phấn đấu chung cho mục tiêu xã hội chủ nghĩa".

Ông Kim nhấn mạnh việc phát triển và nâng tầm quan hệ hữu nghị và hợp tác song phương Việt - Triều phù hợp với nguyện vọng cũng như mong muốn chung của nhân dân hai nước. Trrong điện mừng gửi tới nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Triều Tiên là quan hệ truyền thống được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kim Nhật Thành và nhiều thế hệ lãnh đạo, nhân dân Việt Nam dày công vun đắp. Thông qua "Năm hữu nghị", hai bên sẽ thực hiện nhiều hoạt động có ý nghĩa để kỷ niệm sự kiện này.

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng gửi điện mừng tới nhà lãnh đạo Triều Tiên, trong đó nhắc lại chuyến thăm chính thức Hà Nội của nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhân dịp diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Triều Tiên – Mỹ năm 2019 và khẳng định đây là dấu mốc lịch sử quan trọng.

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng nhấn mạnh về định hướng chiến lược phát triển quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước để tạo nên một giai đoạn phát triển tốt đẹp, đóng góp cho tình hữu nghị song phương.