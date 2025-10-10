Thủ tướng thị sát vùng ngập Hà Nội, yêu cầu 2 sư đoàn ứng trực sơ tán dân

(VTC News) -

Tối 9/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến kiểm tra công tác ứng phó với mưa lũ tại các xã Trung Giã, Đa Phúc, TP Hà Nội - những nơi đang bị ngập lụt sâu do nước lũ trên các sông dâng cao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác ứng phó với mưa lũ tại các xã Trung Giã, Đa Phúc, TP Hà Nội. (Ảnh: VGP)

Thủ tướng nhấn mạnh, đây là những khu vực xung yếu, yêu cầu Hà Nội phối hợp với các bộ, ngành, đơn vị liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến nước lũ để có các phương án ứng phó phù hợp, kể cả tính đến phương án xấu nhất để chủ động di dời người dân đến nơi an toàn, ứng phó, chuẩn bị trên tinh thần "đắt lo, ế mừng", bảo đảm an toàn, tính mạng cho người dân là trên hết, trước hết.

Quán triệt tuyệt đối không chủ quan, lơ là, chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, xe cộ, lực lượng, Thủ tướng yêu cầu Quân đội điều động 2 sư đoàn đóng quân tại khu vực, chuẩn bị nơi ở cho người dân và các nhu yếu phẩm cần thiết để di dời, sơ tán người dân khi cần thiết.

Tại hiện trường, Thủ tướng gọi điện chỉ đạo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp báo cáo tình hình lũ trên các sông, yêu cầu các cơ quan theo dõi sát tình tình mưa và mực nước trên các sông để điều tiết nước trên các hồ đập linh hoạt, phù hợp, tránh gây vỡ đê ở hạ lưu.

Thủ tướng lưu ý việc xem xét đóng, mở vào thời điểm phù hợp các cửa xả của các hồ thủy điện ở thượng lưu.

Thủ tướng động viên các lực lượng chức năng đang ứng phó với mưa lũ tại các xã Trung Giã, Đa Phúc. (Ảnh: VGP)

Đến động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ hộ đê, Thủ tướng cảm ơn các cán bộ, chiến sĩ làm xuyên đêm với tinh thần trách nhiệm cao nhất, khẩn trương nhất.

Người đứng đầu Chính phủ đề nghị các lực lượng phân công nhiệm vụ hợp lý, có cách làm khoa học, hiệu quả nhất, kịp thời phát hiện, ứng phó, khắc phục kịp thời các sự cố dù nhỏ nhất ngay khi mới xảy ra.

Thăm hỏi, động viên bà con Nhân dân, Thủ tướng chia sẻ với những khó khăn, thiệt hại của bà con, mong bà con luôn đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau và nếu có lũ thì tuân thủ nghiêm hướng dẫn của các cơ quan chức năng, ưu tiên cứu trợ người già, trẻ nhỏ, phụ nữ có thai…

Thủ tướng đề nghị TP Hà Nội và các cơ quan liên quan nghiên cứu giải pháp lâu dài, căn cơ cho các tuyến đê vì hiện nay mực nước sông đã vượt qua đỉnh lũ lịch sử.

Thủ tướng thăm hỏi, động viên bà con Nhân dân. (Ảnh: VGP)

Theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ, từ sáng đến chiều ngày 9/10, mực nước sông Cầu, sông Cà Lồ tiếp tục lên.

Lúc 15h ngày 9/10, nước sông Cầu tại trạm Lương Phúc đạt 10,1 m, vượt báo động lũ cấp III tới 2,1 m; sông Cà Lồ tại trạm Mạnh Tân đạt 9,61 m, vượt báo động lũ cấp III tới 1,61 m. Dự báo trong 10 đến 20 giờ tới, mực nước sông Cầu, sông Cà Lồ tại Hà Nội tiếp tục lên sau đó biến đổi chậm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, lũ trên sông Cầu, sông Cà Lồ đang ở mức rất cao, gây ngập vùng trũng thấp, bãi giữa và ven sông. Thời gian ngập có thể kéo dài 2-4 ngày, một số nơi ngập lâu hơn. Lũ đặc biệt lớn còn uy hiếp an toàn các tuyến đê xung yếu, ngầm, tràn, cầu, cống và đường giao thông tại nhiều xã ven sông, như: Trung Giã, Đa Phúc, Sóc Sơn, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Quang Minh, Tiến Thắng, Nội Bài.