Tiếng gọi mẹ xé lòng trên mái nhà ngập trong lũ dữ ở Lạng Sơn

(VTC News) -

Giữa mái nhà ngập nước ở Lạng Sơn, tiếng gọi “Mẹ ơi, bao giờ nước rút?” vang lên nghẹn ngào như lát cắt đau lòng giữa cơn lũ dữ.

Văn Chương
