Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu 2 Phó Chủ tịch TP Hải Phòng

(VTC News) -

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình vừa ký các Quyết định của Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thủ tướng vừa phê chuẩn kết quả bầu ông Vũ Tiến Phụng và ông Lê Trung Kiên giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo Quyết định số 2425/QĐ-TTg, ông Vũ Tiến Phụng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Nội vụ được Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ông Vũ Tiến Phụng (SN 1972, quê ở Hải Phòng) là thạc sĩ Quản lý khoa học và công nghệ, Đại học Kinh tế đối ngoại, Đại học Giáo dục lý luận chính trị, cao cấp chính trị. Trước khi được bầu là Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, ông Phụng từng là Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Hải Dương (cũ), Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng (sau hợp nhất).

Tại Quyết định số 2426/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Lê Trung Kiên - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng.

Ông Lê Trung Kiên (SN 1974, quê ở Hưng Yên) là tiến sĩ Quản trị kinh doanh, cử nhân ngôn ngữ Anh, trình độ lý luận chính trị cao cấp. Trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, ông Kiên từng là Bí thư Quận ủy Lê Chân, Trưởng Ban Quản lý các Khu kinh tế thành phố Hải Phòng.

Như vậy, UBND TP Hải Phòng hiện có 6 Phó Chủ tịch, gồm các ông: Lê Anh Quân, Hoàng Minh Cường, Nguyễn Minh Hùng, Trần Văn Quân, Vũ Tiến Phụng và Lê Trung Kiên.