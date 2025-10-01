Thủ tướng chỉ đạo triển khai gói hỗ trợ đồng bào thiệt hại do bão của Vingroup

(VTC News) -

Nhiệm vụ trên được Thủ tướng Phạm Minh Chính đề cập tại Công điện số 182 yêu cầu khẩn trương thống kê thiệt hại và triển khai công tác khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ sau bão.

Theo tổng hợp bước đầu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường (tính đến 1/10), đợt bão, mưa lũ vừa qua làm 53 người chết và mất tích, 139 người bị thương; ít nhất 91 nhà sập đổ, trôi; trên 144.000 nhà bị tốc mái, hư hỏng; trên 34.000 ha lúa và hoa màu, 10.000 ha thủy sản bị ngập, thiệt hại... tổng thiệt hại về kinh tế sơ bộ theo ước tính hàng nghìn tỷ đồng.

Lực lượng chức năng cấp phát nhu yếu phẩm cho các hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề sau bão số 10 tại xã Nghĩa Hành, tỉnh Nghệ An.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm kịp thời hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão, mưa lũ sau bão vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Thủ tướng biểu dương, đánh giá cao tinh thần tương thân tương ái, nghĩa cử cao đẹp, tình dân tộc, nghĩa đồng bào của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm.

Công điện của Thủ tướng nhắc việc Tập đoàn Vingroup đề xuất gói hỗ trợ để kịp thời chia sẻ, hỗ trợ các gia đình có người chết, mất tích, có nhà ở bị sập đổ, trôi, tốc mái, hư hại.

Về đề xuất này, Thủ tướng đề nghị chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chịu thiệt hại do bão số 10 và mưa lũ, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Vingroup trong việc triển khai gói hỗ trợ.

Trong đó, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố có nhiệm vụ chỉ đạo chính quyền cơ sở và cơ quan chức năng khẩn trương rà soát, đánh giá, thống kê đầy đủ, chính xác, lập danh sách các hộ có người chết và mất tích, gia đình có nhà ở bị sập đổ, trôi, hư hỏng nặng, gia đình thuộc diện hộ nghèo, gia đình có công với cách mạng có nhà ở bị tốc mái do bão số 10 và mưa lũ vừa qua.

Các địa phương cần phối hợp với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Vingroup và các nhà hảo tâm tổ chức hỗ trợ trực tiếp, kịp thời đến tận tay các gia đình bị thiệt hại để giúp Nhân dân vượt qua mất mát, sớm ổn định lại cuộc sống.

Thủ tướng lưu ý, quá trình rà soát, đánh giá, thống kê, lập danh sách và tổ chức hỗ trợ phải đặc biệt lưu ý bảo đảm công khai, minh bạch, chống các hành vi trục lợi, chống tham nhũng, tiêu cực.

Chính phủ đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chỉ đạo, phối hợp với Vingroup và các nhà hảo tâm tổ chức chuyển kinh phí hỗ trợ của doanh nghiệp, nhà hảo tâm đến trực tiếp người dân thuộc đối tượng cần được hỗ trợ, bảo đảm chính xác, chặt chẽ, đúng quy định, trong thời gian sớm nhất, hoàn thành việc hỗ trợ cho các gia đình có người chết hoặc mất tích trước ngày 5/10.

Thủ tướng cũng yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố huy động lực lượng, bố trí đủ nguồn lực từ dự phòng ngân sách của địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác tập trung hoàn thành việc sửa chữa, khắc phục các cơ sở giáo dục, y tế bị tốc mái, hư hại do các đợt bão, lũ vừa qua.

Tuyệt đối không để học sinh thiếu trường, thiếu lớp, thiếu sách vở đồ dùng học tập, người dân thiếu nơi khám chữa bệnh khi ốm đau.

Thủ tướng giao Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo rà soát, chủ động điều tiết bảo đảm đầy đủ nguồn cung thực phẩm, nhu yếu phẩm, các vật tư, thiết bị, vật liệu xây dựng thiết yếu phục vụ sửa chữa nhà cửa (nhất là gạch, ngói, tấm lợp, tôn, sắt thép,…); quản lý, kiểm soát giá cả, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ tăng giá bất hợp lý, lợi dụng thiên tai để trục lợi.