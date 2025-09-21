(VTC News) -

Theo Nghị định 46/2014/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, những đối tượng sau có thể được xem xét giảm tiền thuê đất:

• Doanh nghiệp sử dụng đất tại địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.

• Cơ sở thực hiện dự án thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư (giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ…).

• Các trường hợp gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh…

Thủ tục cơ bản để được giảm tiền thuê đất:

1. Hồ sơ đề nghị gồm: Đơn đề nghị giảm tiền thuê đất; Tài liệu chứng minh thuộc diện giảm (quyết định giao đất, hợp đồng thuê đất, tài liệu xác nhận khó khăn, thiệt hại…).

2. Nơi nộp hồ sơ: Cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc Sở Nông nghiệp và Môi trường.

3. Thời hạn giải quyết: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan nhà nước đã có quy định cụ thể về các thủ tục để được giảm tiền thuê đất

Theo đó, Bộ Tài chính đã công bố thủ tục giảm tiền thuê đất phải nộp của năm 2025 kèm theo Quyết định 3097/QĐ-BTC (hiệu lực thi hành từ ngày 4/9/2025). Cụ thể như sau:

1. Trình tự thực hiện

Bước 1: Người sử dụng đất nộp một Giấy đề nghị giảm tiền thuê đất theo quy định tại khoản 4 Điều 6 Nghị định 230/2025/NĐ-CP ngày 19/8/2025 của Chính phủ cho cơ quan thuế hoặc cơ quan khác theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về quản lý thuế kể từ ngày 19/8/2025 đến hết ngày 30/11/2025.

Bước 2: Căn cứ Giấy đề nghị giảm tiền thuê đất do người sử dụng đất nộp theo quy định và Thông báo nộp tiền thuê đất năm 2025 của người sử dụng đất (nếu có); cơ quan, người có thẩm quyền xác định số tiền thuê đất được giảm và ban hành Quyết định giảm tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và pháp luật về quản lý thuế.

2. Cách thức thực hiện

Gửi trực tiếp, gửi qua dịch vụ bưu chính, gửi qua phương thức điện tử, gửi qua Cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc gửi qua hình thức khác theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

3. Thành phần hồ sơ

Hồ sơ là 01 bản chính Giấy đề nghị giảm tiền thuê đất năm của 2025 (theo mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 230/2025/NĐ-CP).

4. Lưu ý

Thời hạn giải quyết là 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ; không phải nộp phí, lệ phí.

Theo khoản 1 Điều 6 Nghị định 230/2025/NĐ-CP, giảm 30% tiền thuê đất phải nộp của năm 2025 đối với người sử dụng đất theo quy định tại Điều 4 Luật Đất đai năm 2024 đang được Nhà nước cho thuê đất dưới hình thức trả tiền thuê đất hằng năm (bao gồm cả trường hợp có và chưa có giấy tờ pháp lý về đất đai nhưng đang sử dụng đất mà phải nộp tiền thuê đất năm 2025 theo quy định và trường hợp người sử dụng đất đang sử dụng đất nhưng chưa hoàn thiện hồ sơ về đất đai theo quy định của pháp luật về đất đai).

Quy định này áp dụng cho cả trường hợp người sử dụng đất không thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất hoặc hết thời hạn được miễn, giảm tiền thuê đất và trường hợp người sử dụng đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan.

Theo khoản 2 Điều 6 Nghị định 230/2025/NĐ-CP, mức giảm tiền thuê đất của năm 2025 quy định nêu trên được tính trên số tiền thuê đất phải nộp của năm 2025 theo Thông báo thu tiền thuê đất (nếu có) hoặc được tính theo quy định của pháp luật về tiền thuê đất trong trường hợp chưa có thông báo thu tiền thuê đất. Không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2025 và tiền chậm nộp (nếu có).

Trường hợp người sử dụng đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định hoặc/và khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật về tiền thuê đất thì mức giảm tiền thuê đất quy định tại khoản 1 Điều này được tính trên số tiền thuê đất phải nộp (nếu có) sau khi đã được giảm hoặc/và khấu trừ theo quy định của pháp luật (trừ số tiền thuê đất được giảm của năm 2024 theo quy định tại Nghị định 87/2025/NĐ-CP).