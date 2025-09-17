Thủ khoa toàn quốc gây 'bão mạng' nhập học trường nào?

Kỳ tuyển sinh đại học năm 2025, nhiều thí sinh có kết quả học tập xuất sắc lựa chọn đăng ký ở nguyện vọng 1 vào trường Đại học Ngoại Thương, trong đó có hai thủ khoa toàn quốc Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 ở tổ hợp môn A00 Nguyễn Diệu Linh (Hưng Yên) và Nguyễn Lê Hiền Mai (Phú Thọ).

Nguyễn Lê Hiền Mai, từng là lớp trưởng lớp chuyên Hóa, trường THPT chuyên Hùng Vương (tỉnh Phú Thọ) gây "bão mạng" khi trở thành thủ khoa khối A00 vừa "xinh vừa giỏi".

Trường Đại học Ngoại thương vinh danh thủ khoa đầu vào năm học 2025-2026.

Nguyễn Diệu Linh và Nguyễn Lê Hiền Mai có nhiều điểm chung khi có cùng tổng điểm xét tuyển đại học 30/30, cùng theo học chương trình tiêu chuẩn ngành Kinh tế đối ngoại, trường Đại học Ngoại thương.

Phát biểu tại màn vinh danh 10 Thủ khoa đầu vào của trường Đại học Ngoại Thương năm nay, Nguyễn Diệu Linh chia sẻ: “Tuổi trẻ thực sự đáng giá khi chúng ta dám vượt qua chính mình”.

Thủ khoa Trường Đại học Ngoại thương Nguyễn Diệu Linh.

Trường Đại học Ngoại thương là nơi có nhiều sinh viên ưu tú theo học. Vì vậy, đôi khi Diệu Linh cảm thấy tự ti, nhỏ bé. Tuy vậy, nữ thủ khoa nhận ra rằng áp lực đó như ngọn lửa thử vàng, nhắc nhở ta nỗ lực hơn từng ngày.

Diệu Linh là cựu học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi, tỉnh Hưng Yên (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình cũ). “Chúng ta sẽ học cách biến áp lực thành động lực, biến nỗ lực thành cơ hội để tuổi trẻ trở thành hành trình của sự năng động, bản lĩnh và sáng tạo”, Diệu Linh chia sẻ.

Thủ khoa Nguyễn Lê Hiền Mai (cựu học sinh trường THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ) chia sẻ: “Hành trình phía trước có nhiều cơ hội nhưng cũng lắm khó khăn đang đón chờ”.

Trước khi trở thành thủ khoa toàn quốc, Hiền Mai đã gặt hái nhiều thành tích ấn tượng khi giành giải Nhất học sinh giỏi cấp tỉnh môn Hóa, được tuyển thẳng vào lớp chuyên Hóa của trường THPT Chuyên Hùng Vương. Trong 3 năm THPT, nữ sinh luôn duy trì phong độ ổn định với GPA trên 9.5, trong đó ba môn khối A00 thường xuyên đạt từ 9,8 đến 10 điểm.

Hiền Mai mong muốn tất cả các bạn tân sinh viên vững bước, vững tin, vững tâm chinh phục hành trình phía trước.

Thủ khoa Trường ĐH Ngoại thương Nguyễn Lê Hiền Mai.

Hiền Mai và Diệu Linh là hai trong 10 thủ khoa toàn quốc, thủ khoa toàn trường thay mặt cho các tân sinh viên - học viên lần lượt chia sẻ cảm xúc, kỳ vọng và mục tiêu trên hành trình 4 năm đại học sắp tới.

Tại Lễ Chào mừng năm học mới 2025 - 2026 sáng nay (17/9), PGS.TS Phạm Thu Hương - Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại thương khẳng định, năm học 2025-2026 đánh dấu chặng đường 65 năm hình thành và phát triển của nhà trường.

Trên hành trình phát triển, Nhà trường nỗ lực để xây dựng và phát triển hệ sinh thái giáo dục mở có tính hội nhập quốc tế cao, khuyến khích người học tự do khai phá và phát huy những tiềm năng riêng có, từng bước bồi đắp 6 giá trị cốt lõi của người Ngoại Thương bao gồm: sáng tạo và xuất sắc, trách nhiệm và bản lĩnh, đa dạng và hoà hợp.

Nhắn nhủ các tân sinh viên, Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại thương chia sẻ: “Bước vào môi trường đại học là bước vào hành trình “học làm chủ” quá trình trưởng thành của mình, là khi chúng ta sẽ từng bước định hình rõ nét hơn về “con đường” mà chúng ta thật sự mong muốn lựa chọn, là khi chúng ta hiểu rõ hơn “ước mơ” là gì và phải làm gì để đạt được ước mơ đó.

Các em hãy bắt đầu hành trình của mình bằng việc tập làm một “việc khó” với mình mỗi ngày, bởi khi chúng ta tập làm việc khó cũng là khi chúng ta tự rèn luyện bản lĩnh và khai phá năng lực của mình, là khi các em tìm kiếm và phát huy được sự xuất sắc ở trong mỗi cá nhân”.