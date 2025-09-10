Nữ sinh tốt nghiệp thủ khoa Đại học Ngoại thương điểm tuyệt đối

(VTC News) -

“Em hạnh phúc và có chút bất ngờ. Bản thân em chưa từng nghĩ sẽ chạm tay đến danh hiệu cao quý này. Suốt quãng thời gian học tập tại trường Đại học Ngoại thương, em luôn tự nhắc bản thân phải cố gắng hết sức để xứng đáng với những năm tháng nỗ lực học tập không ngừng”, Minh Hạnh nói.

Hoàng Thị Minh Hạnh là cựu học sinh chuyên Anh tại trường THPT Chuyên Bắc Ninh. Cô nàng từng đạt giải Khuyến khích tiếng Anh quốc gia năm lớp 11, giải Ba năm lớp 12, sở hữu chứng chỉ IELTS 8.0. Nền tảng ngoại ngữ vững chắc đã hỗ trợ đáng kể cho 10X trong quá trình học tập tại trường Đại học Ngoại thương.

Hoàng Thị Minh Hạnh, tốt nghiệp thủ khoa chuyên ngành Kinh tế đối ngoại (chương trình tiên tiến giảng dạy bằng tiếng Anh) trường Đại học Ngoại thương. (Ảnh: NVCC)

Chia sẻ về bí quyết học tập, Minh Hạnh cho rằng đó là sự kết hợp giữa tinh thần chủ động, kỷ luật cá nhân và đặc biệt là tập thể đồng hành nhiệt huyết. Bản thân nữ sinh luôn giữ thói quen đọc và chuẩn bị trước bài giảng. Nhờ vậy, khi lên lớp Minh Hạnh có thể tập trung đặt câu hỏi, phản biện và kết nối kiến thức thay vì chỉ ghi chép thụ động.

Sau giờ học, 10X thường tìm thêm tài liệu tham khảo như sách, báo, video phân tích, đồng thời cố gắng nắm chắc từng phần kiến thức trước khi chuyển sang nội dung mới.

Minh Hạnh cũng tiết lộ “nguyên tắc vàng” của mình là không thức khuya. Sau 11 giờ tối sẽ dừng mọi việc để nghỉ ngơi, bởi cô nàng tin rằng não bộ cần được tái tạo để hoạt động hiệu quả hơn.

“Tuy nhiên thành tích không chỉ đến từ nỗ lực cá nhân. Em may mắn có nhóm bạn đồng hành chất lượng, luôn dám nghĩ, dám tranh luận, dám thử và dám sai. Chúng em vừa học cùng nhau, vừa động viên nhau. Chính tinh thần học hỏi tập thể ấy giúp em trưởng thành nhanh hơn, không chỉ về kiến thức mà cả về tư duy”, nữ sinh chia sẻ.

Với phương pháp học tập khoa học, Minh Hạnh đã có 5/7 kỳ đạt học bổng khuyến khích học tập của trường Đại học Ngoại thương.

Minh Hạnh đã có 5/7 kỳ đạt học bổng khuyến khích học tập của trường Đại học Ngoại thương. (Ảnh: NVCC)

Tân thủ khoa Đại học Ngoại thương thừa nhận, thử thách lớn nhất thời sinh viên không nằm ở sách vở mà ở “áp lực ngang hàng”. Trong môi trường học tập quy tụ nhiều gương mặt xuất sắc: người đạt GPA cao, người vừa trao đổi quốc tế vừa điều hành dự án, thậm chí có bạn khởi nghiệp ngay từ năm nhất… 10X từng nhiều lần choáng ngợp.

Có lúc, chỉ cần lướt mạng xã hội cũng khiến nữ sinh cảm thấy căng thẳng, bởi dường như ai cũng tiến về phía trước, còn mình vẫn chưa làm được gì nổi bật. Tuy nhiên, thay vì để bị cuốn vào vòng xoáy so sánh, Minh Hạnh chọn cách biến áp lực thành động lực.

Mỗi lần thấy bạn bè giành học bổng, xuất hiện trên báo hay chiến thắng một cuộc thi, cô nàng lại tự nhủ: “Nếu họ làm được, mình cũng sẽ tìm cách làm được”. Chính cách nhìn nhận ấy giúp nữ sinh cố gắng nhiều hơn.

Theo Minh Hạnh, động lực học tập trước hết đến từ chính bản thân, bởi cô tin rằng sự tiến bộ bền vững phải bắt đầu từ nội lực, từ việc mỗi ngày nỗ lực hơn một chút.

“Em không cần những bước nhảy vọt, chỉ cần kiên trì với nguyên tắc tốt hơn 1% mỗi ngày cũng đủ để đi rất xa”, nữ sinh chia sẻ. Bên cạnh đó, gia đình, thầy cô và bạn bè luôn là nguồn động viên, truyền cảm hứng để Hạnh tiếp tục tiến về phía trước, ngay cả trong những lúc bế tắc nhất.

Theo Minh Hạnh, động lực học tập trước hết đến từ chính bản thân. (Ảnh: NVCC)

Từ năm ba đại học, Minh Hạnh đã tham gia nghiên cứu khoa học, tập trung vào lĩnh vực thương mại điện tử. Cô nàng là tác giả của hai bài báo khoa học, từng giành giải Ba cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2023-2024.

Không chỉ có học lực nổi bật, Minh Hạnh còn năng nổ trong hoạt động ngoại khóa, từng giữ nhiều vị trí chủ chốt tại các câu lạc bộ và dự án sinh viên tại trường Đại học Ngoại thương.

“Những trải nghiệm này giúp em không chỉ rèn luyện kỹ năng nghiên cứu, tư duy phản biện và cách tiếp cận vấn đề khoa học, mà quan trọng hơn còn cho em thấy giá trị của việc biến kiến thức thành đóng góp thực tiễn. Nhờ đó, em học được cách kiên nhẫn, làm việc nhóm hiệu quả và biết trân trọng những nỗ lực nhỏ bé nhưng bền bỉ trên hành trình chinh phục tri thức”, Minh Hạnh nói.

Sau khi tốt nghiệp, tân thủ khoa trường Đại học Ngoại thương trúng tuyển vào một công ty nước ngoài có chi nhánh tại Việt Nam, làm việc trong mảng Logistics.

Minh Hạnh cho biết bản thân muốn tận dụng giai đoạn này để trải nghiệm thực tế, đồng thời xác định thế mạnh cũng như định hướng dài hạn của bản thân. Với 10X, được học hỏi từ môi trường làm việc thực tiễn là bước quan trọng để hiểu rõ mình trước khi đầu tư sâu hơn vào con đường học thuật.

Trong tương lai, Minh Hạnh dự định sẽ tiếp tục theo học thạc sĩ trong lĩnh vực Logistics nhằm trang bị kiến thức chuyên sâu và mở rộng cơ hội phát triển.