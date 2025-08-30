Thí sinh trúng tuyển đại học 2025 có thêm 3 ngày để xác nhận nhập học

(VTC News) -

Theo thông báo của Bộ GD&ĐT, hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung sẽ tiếp tục mở đến 17h ngày 2/9 để thí sinh vào xác nhận nhập học. Như vậy thí sinh có thêm ba ngày để thực hiện xác nhận nhập học trên hệ thống.

Theo quy định trước đó, thí sinh phải xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống trước 17h ngày 30/8.

Nếu không thực hiện việc xác nhận nhập học, thí sinh coi như từ bỏ nguyện vọng đã trúng tuyển và bị huỷ kết quả.

Để xác nhận nhập học đại học năm 2025 thí sinh cần làm theo các bước dưới đây:

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT theo đường link: http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn

Sau khi các trường đại học công bố danh sách trúng tuyển đại học, thí sinh cần xác nhận nhập học trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT. Nhập các thông tin: số CCCD, mã đăng nhập, mã xác nhận và nhấn nút Đăng nhập.

Bước 2: Nhấn Tra cứu kết quả xét tuyển sinh

Bước 3: Xem kết quả xét tuyển

Mỗi trường mà thí sinh đăng ký xét tuyển chỉ có một kết quả là Đỗ hoặc Trượt. Nếu kết quả là Trượt có nghĩa là thí sinh trượt các nguyện vọng đã đăng ký vào trường.

Xác nhận nhập học 2025 trên hệ thống của Bộ GD&ĐT.

Bước 4: Xác nhận nhập học

Đối với nguyện vọng Đỗ thí sinh có quyền xác nhận nhập học. Để xác nhận nhập học thí sinh nhấn nút Xác nhận nhập học.

Bước 5: Nhấn Đồng ý để hoàn thành việc xác nhận nhập học.

Bước 6: Kiểm tra lại trạng thái Đã nhập học.

Khi đã xác nhận nhập học xong, thí sinh sẽ không được Hủy xác nhận nhập học, nếu muốn Hủy xác nhận nhập học phải liên hệ với trường đại học đó để được giải quyết.

Kỳ tuyển sinh đại học năm nay ghi nhận hàng loạt sự cố dẫn đến nhiều thí sinh đỗ thành trượt, trượt thành đỗ. Qua lắng nghe ý kiến phản ánh về sai sót lớn của một số cơ sở giáo dục đại học, Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo và hướng dẫn kịp thời, cho đến nay hầu hết các trường hợp đó đã được giải quyết đúng quy định.

Từ tình hình tuyển sinh, nhập học, xử lý sự cố của các trường và số liệu trên toàn hệ thống, Bộ GD&ĐT khẳng định, công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2025 đến thời điểm hiện tại diễn ra đúng tiến độ, yêu cầu, đảm bảo quyền lợi của thí sinh; hệ thống tuyển sinh chung hoạt động ổn định.