Lịch nhập học của hơn 40 trường đại học, học viện tại Hà Nội 2025

Các trường đại học trên cả nước đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2025. Từ 8h ngày 25/8 đến trước 17h ngày 30/8, thí sinh trúng tuyển bắt đầu xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ GD&ĐT. Nếu không thực hiện việc xác nhận nhập học, thí sinh coi như từ bỏ nguyện vọng trúng tuyển và bị huỷ kết quả.

Các đại học thường có kế hoạch nhập học riêng với những yêu cầu khác nhau, đăng tải trên website, fanpage chính thức hoặc gửi email, số điện thoại, giấy báo... Nhiều trường sẽ có thêm bước nhập học trực tuyến trên hệ thống của trường và đón sinh viên trực tiếp ngay sau đó.

Lịch nhập học của hơn 40 trường đại học, học viện tại Hà Nội cụ thể như sau:

STT Trường Lịch nhập học 1 Đại học Bách khoa Hà Nội Nhập học trực tiếp: 3-6/9 2 Đại học Kinh tế Quốc dân Nhập học trực tuyến: 8h ngày 25/8 đến 17h ngày 31/8 3 Đại học Ngoại thương - Kê khai thông tin nhập học trực tuyến: 10h ngày 26/8 đến 17h ngày 30/8 - Nhập học trực tiếp: 3-5/9 4 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông - Nhập học trực tuyến: Từ 17h ngày 25/8 đến hết ngày 12/9 - Nhập học trực tiếp: 11-12/9 5 Học viện Ngân hàng Nhập học trực tiếp: 27-29/8 6 Đại học Y Hà Nội - Nhập học trực tuyến: 26/8-3/9 - Nhập học trực tiếp: 8/9 7 Đại học Dược Hà Nội Nhập học trực tiếp: 3-5/9 8 Học viện Báo chí và Tuyên truyền - Nhập học trực tuyến: Từ ngày 24/8 đến trước 17h ngày 30/8 - Nhập học trực tiếp: 7/9 9 Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam Nhập học trực tiếp: 9-10/9 10 Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải Nhập học trực tiếp: 28/8 11 Đại học Y tế Công cộng - Nhập học trực tuyến: 23/8-4/9 - Nhập học trực tiếp: 5-7/9 12 Đại học Lao động - Xã hội Nhập học trực tiếp: 28-29/8 13 Học viện Chính sách và Phát triển Nhập học trực tuyến: 24-30/8 14 Đại học Xây dựng Hà Nội Nhập học trực tuyến: 27-31/8 15 Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội Nhập học trực tiếp: 28/8 16 Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội Nhập học trực tiếp: 26/8 17 Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội Nhập học trực tiếp: 24/8 18 Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội Nhập học trực tiếp: 27-28/8 19 Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội Nhập học trực tiếp: 26/8 20 Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội Nhập học trực tiếp: 24/8 21 Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội Nhập học trực tiếp: 28-29/8 22 Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội Nhập học trực tiếp: 27/8 23 Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội Nhập học trực tiếp: 28/8 24 Đại học Hà Nội Nhập học trực tiếp: 6-7/9 25 Đại học Thương mại Nhập học trực tuyến: Trước 17h ngày 3/9 26 Đại học Công nghiệp Hà Nội Nhập học trực tuyến: 23/8-5/9 27 Đại học Sư phạm Hà Nội Nhập học trực tuyến: 27-28/8 28 Đại học Mở Hà Nội Nhập học trực tuyến: 24-30/8 29 Đại học Giao thông Vận tải Nhập học trực tuyến: 24-30/8 30 Đại học Mỏ - Địa chất - Nhập học trực tuyến: 30/8-5/9 - Nhập học trực tiếp: 6-7/9 31 Đại học Điện lực Nhập học trực tuyến: 26/8-7/9 32 Học viện Nông nghiệp Việt Nam Nhập học trực tiếp: 24-30/8 33 Học viện Phụ nữ Việt Nam Nhập học trực tiếp: 26-27/8 34 Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam Nhập học trực tiếp: 12-13/9 35 Học viện Hành chính và Quản trị công - Nhập học trực tuyến: 9-13/9 - Nhập học trực tiếp: 15-16/9 36 Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội - Nhập học trực tuyến: 23-31/8 37 Đại học Phenikaa Nhập học trực tiếp: 25-30/8 38 Đại học Thăng Long - Nhập học trực tuyến: 25/8-2/9 - Nhập học trực tiếp: 3-5/9 39 Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội Nhập học trực tuyến và trực tiếp: 25/8-12/9 40 Đại học Nguyễn Trãi - Nhập học trực tuyến: 23-24/8 - Nhập học trực tiếp: 25-29/8 41 Đại học CMC Nhập học trực tiếp: 24-25/8

Sau khi công bố điểm chuẩn và tổ chức nhập học, các trường chưa đủ sinh viên có thể tuyển bổ sung nhiều đợt, kéo dài đến tháng 12. Thí sinh được đăng ký nếu không trúng tuyển hoặc không xác nhận nhập học trường nào.