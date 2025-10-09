Thí sinh 24 tuổi Âu Nhật Huy trúng tuyển tiến sĩ ngành y bị hạ điểm

Theo nhà trường, ngày 30/9, sau khi công bố kết quả chấm điểm kỳ thi tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2025, mạng xã hội xuất hiện thông tin cho rằng “có vấn đề trong quá trình tuyển sinh”.

Vụ việc nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên nhiều trang mạng xã hội và một số trang tin điện tử. Theo nhà trường, một số nội dung mang tính suy diễn, cộng với việc đưa tin theo nhiều chiều hướng khác nhau đã ảnh hưởng đến uy tín của trường và tạo dư luận không tốt.

Sau khi tiếp nhận các thông tin trên, trường thành lập tổ công tác rà soát toàn bộ quy trình tuyển sinh tiến sĩ năm 2025. Hội đồng tuyển sinh sau đại học 2025–2026 cũng họp để xem xét cụ thể trường hợp của thí sinh Âu Nhật Huy.

Âu Nhật Huy (bên phải). (Ảnh: trường ĐH Tân Tạo)

Nhà trường cho biết, thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2025 được ban hành đúng thời hạn, công khai trên website theo quy định hiện hành, đảm bảo đầy đủ điều kiện dự thi. Tổng cộng có 31 thí sinh dự thi ở 4 ngành: Ngoại khoa (9), Nhi khoa (4), Nội khoa (15) và Tai Mũi Họng (3).

Thí sinh nộp hồ sơ trực tuyến và trực tiếp từ ngày 28/7 đến 15/8. Tổ công tác kiểm tra hồ sơ cho thấy việc xác định điều kiện dự tuyển (bằng cấp, chứng chỉ ngoại ngữ, công trình khoa học) đều được thực hiện đúng quy định.

Quá trình xét tuyển, bảo vệ đề cương và chấm điểm diễn ra theo kế hoạch, có biên bản họp Hội đồng tuyển sinh và danh sách chấm điểm được công khai, minh bạch.

Thí sinh Âu Nhật Huy bị hạ điểm

Qua kiểm tra, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch xác nhận thí sinh Âu Nhật Huy (sinh năm 2001) được xét tuyển đúng quy trình, hồ sơ hợp lệ tại thời điểm xét tuyển và điểm đạt theo quy chế.

Theo quy định của trường, nếu cán bộ, giảng viên có người thân tham gia tuyển sinh sẽ không được tham gia bất kỳ hội đồng nào trong kỳ thi. Trong trường hợp này, PGS.TS.BS Trần Thị Khánh Tường - mẹ của thí sinh Âu Nhật Huy - không tham gia bất kỳ hoạt động nào của kỳ tuyển sinh sau đại học năm nay. Điều này đảm bảo nguyên tắc loại trừ xung đột lợi ích theo quy chế tuyển sinh và đào tạo tiến sĩ hiện hành.

Về bài báo khoa học mà thí sinh nộp trong hồ sơ, tất cả đều được công bố trên các tạp chí có trong Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2025 theo Quyết định 26/QĐ-HĐGSNN ngày 11/7/2025. Thí sinh đáp ứng tiêu chí “có kinh nghiệm nghiên cứu thể hiện qua luận văn thạc sĩ hoặc bài báo, báo cáo khoa học đã công bố”, theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như quy định của trường.

Tại thời điểm nộp hồ sơ, thí sinh có 8 bài báo: 5 bài đăng trên tạp chí trong nước (xếp loại 0-1 điểm theo Hội đồng Giáo sư Nhà nước 2025) và 3 bài đăng trên tạp chí quốc tế có trong danh mục Scopus.

Căn cứ vào 8 bài báo, tổng điểm quy đổi cho kinh nghiệm nghiên cứu của thí sinh là 11 điểm. Tuy nhiên, theo quy định, điểm tối đa (mức trần) cho mục này chỉ là 10 điểm. Điểm này được tiểu ban chuyên môn sử dụng để tính vào tổng điểm, đưa tổng điểm trung bình của thí sinh đạt 88,8 điểm.

Sau đó, nhà trường nhận được thông báo từ tác giả chính của bài báo quốc tế “Metabolic Dysfunction-Associated Fatty Liver Disease in Chronic Obstructive Pulmonary Disease Patients: Insights From Vietnam” (Chronic Obstr Pulm Dis. 2025 Jul 25;12(4):294-303.) - một trong số các bài thí sinh Huy nộp -cho biết bài viết đã bị rút khỏi tạp chí.

Vì vậy, điểm quy đổi cho kinh nghiệm nghiên cứu của thí sinh với 7 bài báo còn lại giảm còn 9,5 điểm. Hội đồng tuyển sinh thống nhất điều chỉnh tổng điểm trung bình từ 88,8 xuống 88,3.

Nhà trường khẳng định, việc điều chỉnh này không ảnh hưởng đến kết quả trúng tuyển của thí sinh Âu Nhật Huy trong kỳ thi tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2025.