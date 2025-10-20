Thanh tra TP.HCM 'điểm tên' hàng loạt thiếu sót tại 7 dự án đang vướng mắc

(VTC News) -

Thanh tra TP.HCM vừa ban hành kết luận thanh tra đối với các công trình, dự án gặp khó khăn, vướng mắc trên địa bàn.

Cơ quan này chỉ rõ hàng loạt tồn tại, thiếu sót của các chủ đầu tư cùng trách nhiệm các sở, ngành, địa phương liên quan.

Thanh tra TP.HCM chỉ rõ nhiều hạn chế của chủ đầu tư và các sở, ngành liên quan tại 7 dự án vướng mắc. (Ảnh minh hoạ)

Theo đó, dự án Khu dân cư Anh Tuấn Garden (xã Hiệp Phước - Nhà Bè cũ) được thực hiện trên khu đất hơn 27.000 m², có 4 nội dung vướng mắc. Trong đó, một nội dung đã được tháo gỡ, một nội dung khác đang xin ý kiến Bộ Xây dựng.

Thanh tra xác định Công ty Cổ phần Đầu tư Anh Tuấn (chủ đầu tư dự án) chưa hoàn tất thủ tục pháp lý về quyền sử dụng đất, chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính, nhưng đã xây dựng hạ tầng kỹ thuật một số hạng mục, khiến dự án chậm tiến độ so với quy định.

Liên quan đến dự án này Sở Xây dựng TP.HCM bị nêu trách nhiệm khi tham mưu cho UBND thành phố công nhận chủ đầu tư trong khi đơn vị này chưa hoàn thiện thủ tục góp vốn. Sở đồng thời thiếu kiểm tra, giám sát trong quá trình triển khai, để xảy ra tình trạng xây dựng trên đất nông nghiệp.

UBND huyện Nhà Bè trước đây cũng bị xác định có trách nhiệm liên đới khi để doanh nghiệp thi công trên khu đất.

Tại dự án Khu nhà ở An Sơn (xã Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), với diện tích hơn 19.000 m², chủ đầu tư là Công ty TNHH An Sơn chậm tiến độ, chưa thống nhất số tiền thực hiện nghĩa vụ tài chính, nên chưa hoàn tất nộp tiền sử dụng đất. Dự án đã hết thời gian thực hiện và đang được đề xuất điều chỉnh.

Thanh tra TP.HCM cho rằng, Sở Tài nguyên và Môi trường (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) chậm xác định giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất, kéo dài hơn 3 năm, làm ảnh hưởng tiến độ dự án.

Đơn vị này cũng chậm phản hồi chỉ đạo của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, về việc khấu trừ tiền sử dụng đất nông nghiệp và chậm cung cấp thông tin theo yêu cầu của Sở Tài chính.

Sở Tài chính và Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ cũng bị chỉ ra thiếu sót khi chưa kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn kịp thời doanh nghiệp trong việc điều chỉnh tiến độ và xác định nghĩa vụ tài chính.

Ngoài hai dự án trên, một số tồn tại, hạn chế tại các dự án được Thanh tra TP.HCM điểm tên gồm: Khu nhà ở Tân Phước (phường Tân Thành tỉnh - Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), chung cư Nguyên Hồng (phường Hạnh Thông, quận Gò Vấp cũ), Nhà máy gia công phân bón Hóa Nông Phú Mỹ, bãi container và kho bãi tổng hợp – dịch vụ hậu cần, cảng logistics Tài Tiến tại thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).

Cơ quan thanh tra nhận định, phần lớn các dự án trên đều chậm triển khai do nhiều nguyên nhân.Trong đó có yếu tố chủ quan từ phía chủ đầu tư, cùng những nguyên nhân khách quan như ảnh hưởng của dịch bệnh, biến động kinh tế, thay đổi chính sách pháp luật và khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.