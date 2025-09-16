Thanh niên quấy rối nữ nhân viên shop quần áo: Công an thông tin bất ngờ

(VTC News) -

Video: Nam thanh niên quấy rối nhân viên shop quần áo ở Ninh Bình

Ngày 16/9, đại diện Công an phường Phú Lý (Ninh Bình) cho biết, đơn vị đã làm việc với những người liên quan để làm rõ clip cô gái bị nam thanh niên quấy rối tại shop quần áo.

"Nam thanh niên trong clip tên Đ., 25 tuổi. Sau khi clip được chia sẻ, mẹ của thanh niên này trình bày tại cơ quan công an con mình có vấn đề về tâm thần, đang được điều trị tại bệnh viện tỉnh. Người mẹ cung cấp thêm sổ khám chữa bệnh của con.

Nhân viên shop thời trang sau khi biết hoàn cảnh thanh niên kia không khiếu kiện gì", đại diện Công an phường Phú Lý cho biết thêm.

Nam thanh niên tiến sát vào cô gái, buông những lời quấy rối. (Ảnh cắt từ clip)

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh nam thanh niên bước vào shop quần áo nằm trên đường Lê Công Thanh, phường Phủ Lý. Người này tiến lại gần nữ nhân viên và liên tục buông lời quấy rối: "Chị có chồng chưa, em thấy chị xinh quá", "em thích chị", "em không kìm lòng được".

Do chỉ có một mình ở cửa hàng, cô gái tỏ ra hoang mang, hoảng sợ và không dám bước ra khỏi quầy thu ngân. Khi thanh niên tiến gần lại, nữ nhân viên lập tức có tư thế phòng bị, chỉ tay vào camera trên tường nhắc nhở. Nam thanh niên sau đó nói "em trêu chị, em đùa thôi", rồi bỏ đi.