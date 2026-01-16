Thanh niên Gen Z làm việc tại TP.HCM trúng độc đắc hơn 20 tỷ đồng

(VTC News) -

Ngày 16/1, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) – Bộ Tài chính cho biết đơn vị này trao giải độc đắc xổ số tự chọn Lotto 5/35 kỳ quay 392 trị giá hơn 20 tỷ đồng cho anh N.H.T.

Anh T. trúng độc đắc hơn 20 tỷ đồng. (Ảnh: Đại Việt)

Anh T. là thanh niên Gen Z quê ở Cao Bằng và sinh sống, làm việc tại TP.HCM. Anh T. là chủ thuê bao Viettel đã mua vé trên kênh phân phối qua điện thoại (Vietlott SMS) và đăng ký nơi dự thưởng là tỉnh Cao Bằng.

Anh T. cho biết, anh thường chơi các xổ số có giá trị giải thưởng lớn như Mega 6/45, Power 6/55 hoặc Lotto 5/35. Anh T. thường mua khoảng 2 – 3 dãy số/lần.

“Trước đó, tôi đã trúng các giải nhỏ. Do đó, khi thấy giá trị giải độc đắc của Lotto 5/35 đã vượt 12 tỷ đồng và không có người trúng thưởng thì tôi đã mua nhiều hơn để có cơ hội trúng thưởng. Các dãy số tôi mua đều là chọn ngẫu hứng”, anh T. nói.

Theo anh T., khi nhận được tin nhắn thông báo trúng giải độc đắc, anh rất bất ngờ xen lẫn vui mừng vì bản thân quá may mắn. Anh sẽ tiếp tục đi làm và có kế hoạch sử dụng số tiền hợp lý.

Thông báo trúng độc đắc tới điện thoại của anh T. (Ảnh: Đại Việt)

Tại lễ trao thưởng, anh T. đã trao tặng 500 triệu đồng để thực hiện các chương trình an sinh xã hội thông qua quỹ Tâm Tài Việt.

Theo quy định, anh T. có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân tại nơi đăng ký tham gia dự thưởng là tỉnh Cao Bằng, với tổng giá trị hơn 2 tỷ đồng (10% giá trị trúng thưởng) và được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.

Xổ số tự chọn Lotto 5/35 được quay số mở thưởng hai lần vào 13h và 21h mỗi ngày và có giải độc đắc tích lũy. Người chơi lựa chọn 5 số trong tập hợp các số từ 01 đến 35 và chọn 1 số đặc biệt trong tập hợp các số từ 01 đến 12 để tạo thành một bộ số tham gia dự thưởng với giá trị 10.000 đồng/bộ số.

Lotto 5/35 có 7 hạng giải thưởng, trong đó giải độc đắc tích lũy từ 6 tỷ đồng và giải khuyến khích chỉ cần trùng một số vẫn trúng. Khi giải độc đắc vượt 12 tỷ đồng, giá trị của giải độc đắc sẽ được chia cho các hạng giải thưởng khác (trừ giải khuyến khích) tại kỳ quay số lúc 21h của ngày kế tiếp (kỳ chia giải) với điều kiện là các kỳ quay số mở thưởng đều không có người trúng giải độc đắc.