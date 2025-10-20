Cả gia đình mất ngủ vì trúng độc đắc gần 37 tỷ đồng

(VTC News) -

Ngày 20/10, đại diện Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) – Bộ Tài chính cho biết, đơn vị này đã trao giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 kỳ quay 1.253 trị giá 36,7 tỷ đồng cho anh N.V.M ở Thanh Hóa.

Vietlott trao giải độc đắc gần 37 tỷ đồng cho anh M. ở Thanh Hóa và trao giải độc đắc hơn 10 tỷ đồng cho anh L. ở Hà Tĩnh. (Ảnh: Đại Việt)

Theo Vietlott, anh M. là chủ thuê bao Viettel, hiện sinh sống và kinh doanh tự do tại tỉnh Thanh Hóa. Anh thường xuyên tham gia các sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott, với thói quen mua 3 – 4 vé mỗi ngày và chọn số ngẫu nhiên.

Dãy số trúng thưởng lần này cũng là một trong những dãy số được anh chọn ngẫu nhiên trong ngày. Khi đang di chuyển trên đường, anh M. nhận được tin nhắn thông báo trúng thưởng nhưng chưa để ý đến số tiền trúng.

Về đến nhà, anh M. kiểm tra lại tin nhắn và dãy số trúng thưởng, lúc đó mới biết mình đã trúng giải Jackpot 1 của xổ số tự chọn Power 6/55.

“Lúc đấy, tôi không kiềm nổi sự xúc động vì quá vui, nhưng vẫn chưa dám thông báo cho người nhà biết. Đến sáng hôm sau, khi Vietlott thông báo trên fanpage chính thức thì tôi mới cho gia đình biết. Người nhà lúc đầu cũng không tin, nhưng sau khi tôi đi lên làm hồ sơ nhận thưởng thì cũng đã tin là giải thưởng có thật. Gia đình ai cũng vui đến mất ngủ cả đêm đó”, anh M. nói.

Tấm vé trúng độc đắc của anh M. (Ảnh: Đại Việt)

Ngoài ra, Vietlott cũng đã trao giải độc đắc xổ số tự chọn Lotto 5/35 kỳ quay số 209, trị giá 10,2 tỷ đồng, cho anh P.Đ.L – một người dân sinh sống tại tỉnh Hà Tĩnh.

Anh L. hiện làm việc trong lĩnh vực xây dựng tại địa phương. Kỳ quay số mà anh trúng diễn ra vào trưa thứ Bảy, tuy nhiên do thường xuyên tham gia chơi và từng trúng nhiều giải nhỏ, anh không để ý đến tin nhắn thông báo trúng thưởng.

Theo lời kể của anh L., tối hôm đó anh đi ăn uống cùng bạn bè nên cũng không kiểm tra kết quả. Sáng hôm sau, khi lướt Facebook và thấy thông tin có người trúng giải độc đắc, anh mới mở ứng dụng Vietlott để kiểm tra và bất ngờ phát hiện chính mình là người may mắn đó.

Anh L. cho biết, với số tiền trúng thưởng, anh sẽ chăm lo cuộc sống cho bố mẹ, mở rộng hoạt động kinh doanh. Ngoài ra, anh cũng dành một phần để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội để chia sẻ may mắn đến cộng đồng.

Tại lễ trao thưởng, với tinh thần trách nhiệm xã hội, hai người trúng thưởng đã trao tặng tổng số tiền 550 triệu đồng để hỗ trợ các vùng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, thiên tai thông qua quỹ Tâm Tài Việt.