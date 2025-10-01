Vé trúng độc đắc hơn 179 tỷ đồng phát hành ở Đà Nẵng

(VTC News) -

Sáng 1/10, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, đại diện Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) - Bộ Tài chính xác nhận, tấm vé trúng Jackpot 1 của sản phẩm Power 6/55 trị giá hơn 179 tỷ đồng được phát hành ở Đà Nẵng.

Tấm vé trúng Vietlott hơn 179 tỷ đồng được phát hành ở Đà Nẵng. (Ảnh: Đại Việt)

Bên cạnh đó, hai tấm vé trúng Jackpot 2 trị giá hơn 3,7 tỷ đồng/giải được phát hành ở tỉnh An Giang và Đồng Tháp.

Như Báo Điện tử VTC News thông tin, trong kỳ quay 1.249 của sản phẩm Power 6/55 tối 30/9 đã có một vé trúng độc đắc hơn 179 tỷ đồng. Bộ số may mắn trúng độc đắc là: 17-23-34-39-46-52.

Như vậy, sau khi trừ thuế thu nhập theo quy định, chủ nhân tấm vé sẽ thực lĩnh hơn 161 tỷ đồng. Ngoài giải Jackpot 1, Vietlott cũng ghi nhận 2 vé trúng Jackpot 2.

Trước đó, vào cuối tháng 7/2025, Vietlott đã trao giải độc đắc trị giá gần 345 tỷ đồng cho anh N.P. (ngụ TP.HCM). Đây là người may mắn trúng giải độc đắc lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam.

Anh P. ngụ TP.HCM trúng độc đắc gần 345 tỷ đồng. (Ảnh: Đại Việt)

Anh P. trúng độc đắc của kỳ quay 1.215 sản phẩm Power 6/55 với bộ số 02-34-39-41-45-52. Sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định, anh P. thực lĩnh hơn 310 tỷ đồng. Số tiền này đã được chuyển vào tài khoản của anh ngay trong chiều 22/7.

Anh P. cho biết, anh làm nhân viên kinh doanh tại TP.HCM. Anh mua 5 bộ số và may mắn có một bộ số trúng độc đắc. Khi biết mình trúng giải, người đàn ông này run đến nỗi không bưng nổi bát cơm. Bà xã là người đầu tiên anh chia sẻ tin vui.

Chủ nhân giải độc đắc gần 345 tỷ đồng cho biết anh chưa có kế hoạch cụ thể về việc sử dụng số tiền trúng thưởng. Trước mắt, anh ủng hộ 8 tỷ đồng cho Quỹ xã hội Tâm Tài Việt để sử dụng vào công tác an sinh xã hội trên toàn quốc.

Ngoài giải độc đắc của anh P., kỳ quay 1.215 sản phẩm Power 6/55 cũng có 2 vé trúng Jackpot 2 trị giá gần 4 tỷ đồng được phát hành tại Hà Nội và Bắc Ninh.

Tháng 4/2024, Vietlott trao giải độc đắc trị giá hơn 314 tỷ đồng cho hai vị khách may mắn ở TP.HCM là ông H. và ông H.L. Đây là giải thưởng lớn nhất của ngành xổ số tính đến thời điểm đó.