(VTC News) -

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Trung vừa ký ban hành Quyết định số 5709/QĐ-UBND về việc thành lập Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội.

Quyết định thành lập Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội, gồm các ông, bà:

Bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP - Chủ tịch Ủy ban bầu cử;

Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy - Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử;

Ông Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP - Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử;

Bà Bùi Huyền Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố - Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử;

Ông Trần Thế Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban bầu cử;

Ông Dương Đức Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố - Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử.

Ủy viên Ủy ban bầu cử gồm: Lãnh đạo Thành ủy, HĐND Thành phố, UBND Thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội và lãnh đạo các Sở, ban, ngành.

Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Điều 23 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.