Tên gọi Fansipan có nghĩa gì?

(VTC News) -

Fansipan cao 3.143m nằm ở trung tâm dãy Hoàng Liên Sơn. Đây là ngọn núi cao nhất Việt Nam và được mệnh danh là “nóc nhà Đông Dương”. Hiện nay có nhiều cách giải thích khác nhau về ý nghĩa của tên gọi này.

Một số ý kiến lại cho rằng Fansipan là một cách đọc trại của Phan Văn Sơn – một viên quan nhà Nguyễn từng cùng người Pháp vẽ bản đồ phân định biên giới Việt Trung vào năm 1905.

Cũng có người giải thích Fansipan theo tiếng Mông nghĩa là núi Đỗ quyên, bởi lẽ, đây là xứ sở của hoa đỗ quyên. Điều này cũng không phải là vô lý. Ở Fansipan, có tới 4 chi và hàng chục loài hoa đỗ quyên quanh năm khoe sắc và đặc biệt nở bạt ngàn vào mùa xuân.

Cách giải thích được nhiều người đồng thuận nhất hiện nay: Fansipan (trong tiếng bản địa có tên gọi khác Hủa Xi Pan) có nghĩa là phiến đá khổng lồ chênh vênh. Tên gọi này thể hiện rõ đặc thù địa hình đồi núi cao lớn, trập trùng của đỉnh núi.

Fansipan cao 3.143m nằm ở trung tâm dãy Hoàng Liên Sơn. (Ảnh: Sunworld)

Theo tư liệu từ Viện Địa chất Việt Nam, toàn bộ Fansipan là một khối đá hoa cương khổng lồ được đột khởi từ sâu trong lòng đất nhờ hoạt động kiến tạo địa chất đặc thù từ hơn 250 triệu năm về trước. Nhìn từ trên cao, toàn bộ đỉnh núi giống như một bàn tay vươn lên từ mặt rừng xanh thẳm, vươn mãi tới trời mây.

Xung quanh Fansipan có thảm thực vật phong phú, gồm hơn 1.680 loài cây, trong đó có một số loài đặc hữu quý hiếm. Ở chân núi, hàng cây mít, cây gạo, cây cơi vươn tán lá che phủ cả một vùng trời rộng lớn. Đến độ cao 700m, Fansipan có những mảng rừng nguyên sinh bạt ngàn, chằng chịt hệ thống dây leo. Từ độ cao 700m trở lên, các cây cổ thụ như pơ mu, vân sam, thiết sam, trâm ổi, hồng quang… mọc vắt vẻo trên những vách đá cheo leo.

Trên hành trình chinh phục đỉnh Fansipan, mọi người còn có thể ngắm các loài hoa đỗ quyên, hoàng anh, phong lan, thược dược, lay ơn… Những bông hoa đỗ quyên kết thành chùm lớn và bung sắc khoe giữa màn sương giăng bảng lảng trở thành điểm nhấn không thể thiếu ở Fansipan.

Du khách tham gia tour leo núi ngắm hoa đỗ quyên. (Ảnh: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam)

Nhờ sự giao thoa hài hòa giữa khí hậu nhiệt đới ẩm và ôn đới lạnh, thời tiết Fansipan luôn mát mẻ quanh năm với mức nhiệt độ duy trì khoảng từ 12 đến 20 độ C. Vào mỗi thời điểm trong năm, Fansipan lại có những vẻ đẹp riêng.

Mùa xuân: Ban ngày, nhiệt độ trên đỉnh núi không quá lạnh nhưng dần trở rét vào ban đêm. Đây cũng là thời điểm hoa đào, hoa mận đua nhau khoe sắc.

Mùa hè (tháng 6 – tháng 8): Một ngày tại Fansipan mang đặc trưng thời tiết của cả bốn mùa. Đó là cái se lạnh chớm mai, ánh nắng chói chang trưa hè, sắc thu dịu dàng buổi chiều tà và cơn gió giá buốt trong đêm đông.

Mùa thu (tháng 9 – tháng 11): Những ruộng lúa vàng ươm phủ trên những triền đồi giống như tấm thảm khổng lồ, đủ sức khiến các du khách say mê.

Mùa đông (tháng 12 – tháng 2): Đây được xem là quãng thời gian khắc nghiệt nhất của vùng núi cao Tây Bắc bởi nhiệt độ có thể giảm sâu còn -1 độ C. Có khi, tuyết phủ trắng đỉnh Fansipan Sa Pa và tạo nên khung cảnh ngoạn mục.

Vẻ đẹp của Fansipan vào màu đông. (Ảnh: Sunworld).

Hiện tại, du khách muốn chinh phục đỉnh Fansipan có thể đi theo hệ thống cáp treo hiện đại trong thời gian ngắn, an toàn và tiện lợi. Tuy nhiên, đối với những ai đam mê mạo hiểm, chặng đường leo núi Fansipan vẫn là thử thách đáng trải nghiệm. Hành trình leo núi kéo dài từ 2 đến 3 ngày, đưa người tham gia qua những cung đường hiểm trở, nhưng bù lại sẽ được thưởng ngoạn cảnh sắc thiên nhiên lộng lẫy.

Một cách kết hợp thú vị là di chuyển bằng cáp treo và sau đó tiếp tục trekking để khám phá những khu vực xung quanh. Điều này không chỉ giúp du khách tiết kiệm thời gian và sức lực mà còn tạo ra trải nghiệm phong phú, vừa thử thách bản thân vừa có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh núi rừng Tây Bắc từ cabin cáp treo.