Tây Ninh đổi mới với nông nghiệp thông minh

(VTC News) -

Hoạt động tập huấn, hội thảo và xây dựng, chuyển giao mô hình khoa học kỹ thuật được các cấp, ngành trong tỉnh đẩy mạnh. Toàn tỉnh đã tổ chức hơn 250 lớp tập huấn, hội thảo, thu hút hơn 18.500 lượt nông dân tham dự. Nội dung tập trung vào ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, quy trình sản xuất an toàn bền vững và nâng cao giá trị nông sản.

Các lớp tập huấn được tỉnh chú trọng triển khai. (Ảnh: Nguyễn Cơ)

Tây Ninh cũng hỗ trợ xây dựng 48 mô hình, điểm ứng dụng công nghệ cao trong các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, và nuôi trồng thủy sản.

Một số mô hình tiêu biểu gồm hệ thống trồng dưa lưới trong nhà màng, áp dụng công nghệ tưới nhỏ giọt tiết kiệm nước của Israel, kết hợp kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm; mô hình chăn nuôi gà đẻ trứng, sử dụng hệ thống chuồng kín với quy trình quản lý thức ăn và nước uống tự động; và mô hình nuôi cá lóc trong bể nổi lót bạt, giúp người dân dễ dàng quản lý dịch bệnh và thay thế các hình thức chăn nuôi tự phát.

Cùng với đó, tỉnh chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Người dân được hướng dẫn sử dụng Internet, mạng xã hội để quảng bá sản phẩm, tìm kiếm thông tin thị trường, từng bước tiếp cận các sàn thương mại điện tử, mở rộng kênh tiêu thụ.

Tỉnh cũng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc cấp và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu. Nhờ đó, sản phẩm nông nghiệp của tỉnh từng bước tiếp cận các thị trường có yêu cầu cao về chất lượng đầu vào thực phẩm, như Nhật Bản, Hàn Quốc, EU, Hoa Kỳ, và Trung Quốc.