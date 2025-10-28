Tập yoga giảm stress đơn giản, hiệu quả rõ rệt  

(VTC News) -

Trong cuộc sống hiện đại, stress (căng thẳng) là phản ứng tự nhiên trước áp lực công việc, học tập, mối quan hệ. Nếu để lâu và không kiểm soát được, stress có thể ảnh hưởng xấu tới cả thể chất và tinh thần.

Yoga – môn luyện tập kết hợp tư thế cơ thể, hơi thở và thiền định. Nó được đánh giá là một trong những phương pháp hiệu quả để giảm căng thẳng, làm dịu tâm trí và phục hồi năng lượng.

Bộ môn này làm giảm stress bằng cơ chế nào và thực hiện nó ra sao? Bài viết sau sẽ giúp các bạn giải đáp thắc mắc này.

Cơ chế giảm stress khi tập yoga

Kéo giãn cơ, giải phóng áp lực

Một trong những cách yoga giảm stress là thông qua kéo giãn các cơ vốn bị co cứng do áp lực tiêu dùng, ngồi lâu hoặc tư thế xấu. Yoga giúp làm mềm các nhóm cơ ở vai, cổ, lưng, hông, nơi dễ tích tụ stress Khi cơ bắp được kéo giãn, mạch máu lưu thông tốt hơn, giúp giảm đau nhức và cảm giác căng cơ.

Điều phối hơi thở, bình ổn hệ thần kinh Pranayama

các kỹ thuật thở trong yoga giữ vai trò rất quan trọng trong việc giảm căng thẳng. Khi bạn tập trung vào hơi thở: hít vào chậm, thở ra dài, hoặc thở luân phiên, bạn kích hoạt hệ thần kinh phó giao cảm làm nhịp tim chậm lại, huyết áp hạ, cảm giác bình yên hơn lan tỏa trong cơ thể.

Thiền, tập trung vào hiện tại, bỏ lo nghĩ

Yoga không chỉ là chuyển động cơ thể, mà còn là thiền trong chuyển động. Khi thực hiện các động tác asana, người tập cần tập trung cao độ vào cảm nhận cơ thể và hơi thở, qua đó hạn chế các suy nghĩ lan man, lo lắng về quá khứ hoặc tương lai.

Yoga tập trung vào kéo giãn cơ, tập thở và sự tập trung để giải tỏa căng thẳng.

Một số tư thế yoga giúp giảm căng thẳng

Dưới đây là các tư thế nhẹ nhàng, thích hợp cho người mới hoặc khi bạn bị căng thẳng mà bạn có thể áp dụng nhiều ngày trong tuần:

- Tư thế em bé (Child’s Pose / Balasana): ngồi quỳ, gập người về phía trước, duỗi tay ra trước hoặc để dọc theo than giúp thư giãn lưng và vai, giảm áp lực tinh thần.

- Tư thế xác chết (Savasana): nằm ngửa, thả lỏng toàn thân, không làm gì cho cơ thể và tâm trí “nghỉ” thật sâu.

- Tư thế cúi gập người (Standing Forward Bend): đứng thẳng rồi cúi người về phía trước, thả lỏng cơ thể giúp giảm áp lực vùng lưng, đầu, cổ và làm dịu tâm trạng.

- Tư thế gác chân lên tường (Legs Up the Wall Pose / Viparita Karani): nằm ngửa, đùi và chân đặt lên tường, mông chạm tường. Đây là tư thế phục hồi nhẹ nhàng, giúp kích thích tuần hoàn, giảm mệt mỏi.

- Tư thế tam giác (Triangle Pose / Utthita Trikonasana): giãn cơ hai bên thân, mở vùng hông cổ vai, giúp xóa bỏ cảm giác gò bó. Đứng thẳng, hai chân dang rộng. Xoay bàn chân phải 90 độ, giữ chân trái như cũ, giơ hai tay ngang vai. Thở ra nghiêng người sang phải, tay phải chạm ống chân hoặc bàn chân, tay trái hướng lên trần, mắt nhìn theo tay trái. Giữ vài nhịp thở rồi đổi bên.

Khi thực hành các động tác trên, bạn nên giữ mỗi tư thế từ 30 giây đến 1–2 phút (tùy khả năng), đồng thời kết hợp hơi thở chậm và đều.

Tập yoga đúng và đều đặn mỗi ngày không chỉ giảm stress mà còn giúp cơ thể có được sức bền.

Tập để yoga giảm stress hiệu quả

- Thực hiện đều đặn ít nhất 2-3 buổi/tuần để cơ thể và tâm trí quen với trạng thái thư giãn lâu dài.

- Bắt đầu nhẹ nhàng đừng vội làm những tư thế khó ngay khi mới bắt đầu.

- Tập trung vào hơi thở nếu tâm trí lan man, đưa nó trở về hơi thở mỗi khi bạn hít vào thở ra.

- Không gian yên tĩnh và thoải mái chọn nơi ít tiếng ồn, diện tích vừa đủ, ánh sáng dịu nhẹ.

- Lắng nghe cơ thể nếu thấy đau hoặc khó chịu, hãy điều chỉnh tư thế hoặc dừng lại

- Kết hợp thiền, chánh niệm sau khi xong các động tác, dành vài phút để “sống với hiện tại”, không nghĩ ngợi, điều này giúp ổn định tâm trạng lâu dài.

Bài viết dẫn nguồn trên trang web Bệnh viện Đa khoa Vinmec chỉ ra rằng: Yoga là liều thuốc tự nhiên để giảm stress hiệu quả. Khi bạn tập yoga đều đặn, kết hợp các tư thế nhẹ nhàng với thiền và hơi thở, cơ thể sẽ trở nên mềm mại, tâm trí nhẹ nhàng hơn, cảm giác lo lắng và căng thẳng sẽ được đẩy lùi.