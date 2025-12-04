Tạm dừng thi công khu đô thị gần nơi xuất hiện 'hố tử thần', 'nuốt chửng' ô tô

Ngày 4/12, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết UBND thành phố có văn bản chỉ đạo liên quan đến quản lý trật tự xây dựng, an toàn lao động tại công trình Khu đô thị Capital Square 3.

Theo đó, nhằm đảm bảo an toàn cho người, tài sản, công trình và các công trình lân cận khu vực xuất hiện "hố tử thần" vào chiều 3/12, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo Công ty TNHH Bất động sản SIH phối hợp nhà thầu thầu thi công và các bên liên quan tạm dừng thi công tại khu vực bị sạt lở.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng chỉ đạo tạm dừng thi công khu đô thị ở gần khu vực xuất hiện "hố tử thần" khiến 2 xe ô tô bị "nuốt chửng". (Ảnh: D.N)

Chủ đầu tư cần tập trung phối hợp với nhà thầu thi công, đơn vị giám sát và các bên liên quan kiểm tra toàn bộ hệ tường vây công trình và các công trình lân cận để có biện pháp xử lý nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và tài sản tại khu vực liền kề.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu báo cáo nội dung sự việc bằng văn bản tới UBND phường An Hải và Sở Xây dựng. Cụ thể, mô tả thông tin về sự việc, tình trạng công trình xây dựng tại thời điểm xảy ra sự việc và các thiệt hại về người và tài sản bị ảnh hưởng bởi sự việc nêu trên. Kiểm tra, rà soát, đánh giá nguyên nhân gây ra sự việc, báo cáo kết quả thực hiện, kèm theo phương án, tiến độ khắc phục đến UBND phường An Hải và Sở Xây dựng trước ngày 6/12/2025.

UBND thành phố giao Công ty Điện lực Đà Nẵng tăng cường công tác kiểm tra lưới điện (đường dây trung hạ áp và trạm biến áp), phối hợp với chủ đầu tư công trình kiểm tra các điểm (cột điện) có nguy cơ bị sạt lỡ để có giải pháp xử lý, gia cố kịp thời, đảm bảo an toàn vận hành lưới điện.

UBND phường An Hải cử cán bộ theo dõi tình hình giải quyết vụ việc của chủ đầu tư tại công trình; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại khu vực; phối hợp với các cơ quan chuyên môn có liên quan để kịp thời giải quyết sự việc trong từng trường hợp cụ thể. Báo cáo kết quả thực hiện giải quyết sự việc của chủ đầu tư công trình đến UBND thành phố trước ngày 7/12/2025.

Sở Xây dựng phối hợp, hướng dẫn chủ đầu tư trong việc giải quyết sự việc nêu trên; phối hợp UBND phường An Hải, Phòng CSGT Công an thành phố triển khai rào chắn, phân luồng giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực này.

Như VTC News đưa tin lúc 14h10 ngày 3/12, đường Nguyễn Công Trứ (đoạn từ Ngô Quyền đến Trần Hưng Đạo, giáp công trình Khu đô thị Capital Square 3, phường An Hải) bị sụt lún, tạo hố sâu dài 15m, rộng 6m. Hai ô tô đang đậu tại khu vực đã rơi xuống hố, trong khi tuyến cống thoát nước dưới lòng đường bị đứt gãy. Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người.

2 xe ô tô lọt xuống "hố tử thần". (Ảnh: D.N)

Đánh giá sơ bộ, Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng cho biết, công trình Khu đô thị Capital Square 3 đang thi công phần ngầm, và hệ tường vây tại vị trí giáp đường Nguyễn Công Trứ bị hở.

Khi mưa lớn, nước kéo theo cát từ khu vực công trình chảy vào làm hỏng nền móng, gãy cống thoát nước trên đường Nguyễn Công Trứ, dẫn đến sụt lún nền đường và hạ tầng kỹ thuật xung quanh.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo UBND thành phố, lãnh đạo Sở Xây dựng cùng với lãnh đạo phường An Hải và các đơn vị đã tổ chức kiểm tra hiện trường, yêu cầu chủ đầu tư có giải pháp khắc phục ngay sự việc.