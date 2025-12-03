Thông tin mới nhất vụ 'hố tử thần' xuất hiện giữa trung tâm Đà Nẵng, 'nuốt' ô tô

Tối 3/12, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng thông tin về vụ "hố tử thần" xuất hiện trên đường Nguyễn Công Trứ, phường An Hải khiến nhiều ô tô bị "nuốt chửng".

Hiện trường vụ việc. (Ảnh: Đ.N)

Theo Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng, lúc 14h10 cùng ngày, đường Nguyễn Công Trứ (đoạn từ Ngô Quyền đến Trần Hưng Đạo, giáp công trình Khu đô thị Capital Square 3) bị sụt lún, tạo hố sâu dài 15m, rộng 6m. Hai ô tô đang đậu tại khu vực đã rơi xuống hố, trong khi tuyến cống thoát nước dưới lòng đường bị đứt gãy.

Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người.

Đánh giá sơ bộ, Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng cho biết, công trình Khu đô thị Capital Square 3 đang thi công phần ngầm, và hệ tường vây tại vị trí giáp đường Nguyễn Công Trứ bị hở.

Khi mưa lớn, nước kéo theo cát từ khu vực công trình chảy vào làm hỏng nền móng, gãy cống thoát nước trên đường Nguyễn Công Trứ, dẫn đến sụt lún nền đường và hạ tầng kỹ thuật xung quanh.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo UBND thành phố, lãnh đạo Sở Xây dựng cùng với lãnh đạo phường An Hải và các đơn vị đã tổ chức kiểm tra hiện trường, yêu cầu chủ đầu tư có giải pháp khắc phục ngay sự việc.

Hiện nay chủ đầu tư và các đơn vị đã có biện pháp khoanh vùng nguy hiểm, thực hiện các biện pháp xử lý tạm thời để đảm bảo an toàn tại công trình và khu vực; đồng thời tổ chức đánh giá cụ thể nguyên nhân, lập biện pháp, tổ chức khắc phục việc thi công ảnh hưởng đến công trình lân cận theo quy định.