Tài xế say đâm chết 3 người cùng một nhà, gia đình nạn nhân còn bị bạo lực mạng

(VTC News) -

Ngày 23/9, Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Tín Dương (tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) xét xử vụ án tài xế say rượu gây tai nạn giao thông khiến ba người tử vong tại thị trấn Minh Cương.

Trong cuộc phỏng vấn hôm 22/9, gia đình các nạn nhân cho biết trong một năm kể từ sau thảm họa, họ không chỉ trải qua nỗi đau mất đi người thân mà còn phải chịu đựng sự bắt nạt trực tuyến kéo dài. Thậm chí, để bênh vực tài xế gây tai nạn, có người còn viện cớ cô gái này còn ít tuổi: "Cô ấy chỉ là một cô bé sinh ra vào những năm 2000".

Khoảng trống trên bức tường sân bị phá hủy trong vụ tông xe vẫn tồn tại cho đến nay. (Ảnh: Jimu News)

Tối 22/9 năm ngoái, cô Huang được một người họ Sun lái ô tô chở đến một quán mì ở thị trấn Minh Cương, nơi họ đã uống rất nhiều rượu và bia. Khoảng 22h, Huang yêu cầu Sun đưa chìa khóa xe và lái xe về một mình. Tại cây số 142 trên đường cao tốc tỉnh lộ 333, cô tông vào đuôi chiếc xe điện phía trước với tốc độ 174 km/h.

Cú tông sấm sét khiến những người trên xe điện - vợ chồng anh Dong và con gái hai tuổi của họ - thiệt mạng. Tuy nhiên, thảm họa không dừng lại ở đó. Sau cú đâm dữ dội, Huang mất lái và chiếc ô tô lao sang bên trái đường, đâm vào nhà dân, xe tải và máy kéo, bản thân cô cũng bị thương nặng.

Kết quả kiểm tra của lực lượng chức năng cho thấy nồng độ cồn trong máu của Huang rất cao - 203mg/100ml. Do lái xe khi say rượu, báo cáo điều tra vụ tai nạn kết luận cô phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Mặc dù lỗi của Huang quá rõ ràng, gia đình nạn nhân, bên cạnh nỗi đau khủng khiếp vì cùng lúc mất 3 người thân, còn phải đối mặt với những tổn thương từ mạng xã hội. Bà Dai Nu, mẹ của nạn nhân, cho biết một số cư dân mạng cáo buộc họ đăng video lên TikTok chỉ để kiếm thêm tiền, thậm chí còn đổ lỗi rằng thảm họa sẽ chẳng xảy ra nếu họ để đứa trẻ ở nhà.

Vô lý hơn, có người còn nhắn tin riêng buộc tội: "Các người cũng đang gây ra đau khổ cho gia đình kia (gia đình tài xế)", và bênh vực người gây tai nạn với lý do cô ấy còn trẻ.

Sự tấn công ngang ngược, vô lý này khiến bà Dai Nu cảm thấy bất lực. Bà nhấn mạnh rằng nữ tài xế kia tuy còn trẻ nhưng đã ở tuổi trưởng thành và phải chịu trách nhiệm về hành động của mình. "Cháu gái tôi mới chào đời và không làm gì sai cả", bà nói, đồng thời kêu gọi chấm dứt bạo lực trực tuyến với gia đình mình.