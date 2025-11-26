Tại sao Bộ trưởng Lục quân Mỹ dẫn đầu đàm phán thỏa thuận hòa bình Ukraine?

(VTC News) -

Trong khi Chính quyền Trump nỗ lực thúc đẩy Ukraine và Nga tiến gần hơn đến bàn đàm phán và hướng tới thỏa thuận hòa bình, một nhân vật dần trở thành trung tâm của các cuộc đàm phán là Bộ trưởng Lục quân Mỹ Daniel Driscoll, đồng minh thân cận của Phó Tổng thống J.D. Vance.

Ông Driscoll được chú ý nhiều hơn khi chủ trì các cuộc đàm phán hôm 25/11 tại Abu Dhabi - được cho là với phái đoàn Nga - để thảo luận về kế hoạch hòa bình mới nhất của Tổng thống Trump. Chỉ vài ngày trước đó, Bộ trưởng Lục quân Mỹ Driscoll và Ngoại trưởng Marco Rubio có cuộc hội đàm tại Geneva với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Tuyên bố chung được Mỹ và Ukraine đưa ra hôm 23/11 mô tả hội nghị thượng đỉnh này là đạt được "tiến triển có ý nghĩa hướng tới việc thống nhất lập trường và xác định rõ ràng các bước tiếp theo".

Bộ trưởng Lục quân Mỹ Daniel Driscoll và Tổng thống Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

"Drone guy"

Chuyến đi Kiev của Driscoll tuần trước khiến ông trở thành một trong những quan chức cấp cao nhất của Lầu Năm Góc đến thăm khu vực xung đột, kể từ khi ông Trump nhậm chức vào tháng 1. Vị bộ trưởng 39 tuổi trước đây không được biết đến với kỹ năng đàm phán, nhưng đã trở thành đặc phái viên bất ngờ cho kế hoạch hòa bình của Tổng thống Mỹ.

Trước khi trở thành Bộ trưởng Lục quân, Driscoll từng phục vụ tại Iraq với tư cách là sĩ quan thiết giáp. Ông rời đi sau ba năm rưỡi với cấp bậc trung úy. Sau đó, Driscoll theo học tại Trường Luật Yale và thực tập ngắn hạn tại Ủy ban Cựu chiến binh Thượng viện, rồi gia nhập công ty ngân hàng đầu tư BlackArch Partners tại Charlotte.

Từ đó trở đi, sự nghiệp của Driscoll chủ yếu xoay quanh việc làm trong các công ty đầu tư mạo hiểm và cổ phần tư nhân, trước khi ông tranh cử ghế nghị sĩ Quốc hội tại quê nhà Bắc Carolina nhưng không thành công.

Chức vụ Bộ trưởng Lục quân thường bị coi là không mấy hấp dẫn, khi phải giám sát ngân sách và quản lý hơn một triệu quân nhân Lục quân, lực lượng Vệ binh Quốc gia và quân dự bị Mỹ.

Tuy nhiên, ông Driscoll được cho là đã có được sự ủng hộ của ông Trump khi chứng tỏ bản thân là một đồng minh mạnh mẽ cho việc Tổng thống triển khai Vệ binh Quốc gia đến các thành phố Mỹ, bao gồm Washington D.C., Chicago và Memphis.

Giữa những lời chỉ trích về việc ông Trump có thể "tiếp quản" Washington D.C. và sử dụng vũ lực để "khôi phục an ninh và trật tự công cộng", Driscoll vẫn đứng về phía Tổng thống. Ông nói với Fox News vào tháng 8 rằng các binh sĩ "rất vui mừng khi được tham gia nhiệm vụ này".

Driscoll cũng thúc đẩy hiện đại hóa quân đội Mỹ và tác chiến máy bay không người lái. Ông thường được Tổng thống Trump gọi là "drone guy". Ông kêu gọi Mỹ mua một triệu máy bay không người lái trong hai đến ba năm tới, ca ngợi những cỗ máy này là công cụ chiến đấu giá rẻ nhưng tiên tiến, sẽ "hoàn toàn thống trị chiến tranh trong thế kỷ 21".

"Bất kỳ ai quan tâm đến Ukraine đều biết rằng chiến tranh đã thay đổi. Mọi thành phố, mọi quốc gia đều bị đe dọa, và một trong những cách tốt nhất để tiêu diệt mối đe dọa từ máy bay không người lái là sử dụng một máy bay không người lái khác", Driscoll nói với tờ Wall Street Journal tháng này.

Cuốn hút và cứng rắn

Sự thăng tiến của ông Driscoll diễn ra trong bối cảnh ông Keith Kellogg, đặc phái viên của ông Trump tại Ukraine, có thể sẽ rời nhiệm sở vào tháng 1, theo các báo cáo của Reuters.

Hiện Bộ trưởng Lục quân Mỹ được giao một nhiệm vụ quan trọng: Đưa ra những gì có thể trở thành kế hoạch hòa bình cuối cùng để chấm dứt cuộc xung đột đẫm máu nhất châu Âu kể từ Thế chiến II.

Ba nguồn tin trong chính quyền từng làm việc với Driscoll mô tả ông là một người cuốn hút, trái ngược hẳn với vẻ cứng rắn thường thấy. Mối quan hệ thân thiết của ông với Phó Tổng thống Vance cũng được cho là một lợi thế.

“Ông ấy rất thân thiết với gia đình ông Trump… và ông ấy cũng rất thân thiết với Phó Tổng thống Vance. Vì vậy, đây là một người có thể sẽ là một phần trong đội ngũ lãnh đạo tương lai của nước Mỹ”, một nguồn tin nói với tờ New York Post.

“Nếu bạn và tôi biết điều đó, thì người Nga cũng biết điều đó”, người này cho biết thêm.

Mặc dù có nhiều đồn đoán rằng Driscoll có thể là người thay thế Bộ trưởng Chiến tranh hiện tại Pete Hegseth, cả ba nguồn tin đều cho biết Driscoll không muốn giữ chức vụ cao nhất tại Lầu Năm Góc.

Driscoll trước đó cũng gây ấn tượng với các đồng nghiệp trong chính quyền khi bày tỏ sự hoài nghi về các thỏa thuận hợp đồng quốc phòng truyền thống, thay vào đó tập trung vào các công nghệ mới nổi. Ông cũng mang đến sự đóng góp độc đáo cho các cuộc đàm phán hòa bình châu Âu sau nhiều năm nỗ lực không thành công của các nhà ngoại giao kỳ cựu.

Theo nguồn tin của New York Post, suy nghĩ của ông Trump khi chọn Driscoll để thực hiện mục tiêu chính sách đối ngoại có thể được tóm tắt trong một câu: "Hãy khuấy động tất cả". Người này nói thêm, "có lẽ người Nga sẽ dễ bị thuyết phục hơn bởi một người trong quân đội".

Một nguồn tin khác bình luận: "Một số nhà đàm phán chính của tổng thống không chỉ là những người thông minh, hiểu biết và giàu kinh nghiệm, mà họ còn có tính cách tốt. Tôi nghĩ Tổng thống hiểu rằng để đạt được các thỏa thuận, bạn cần phải có một chút cá tính. Tổng thống không nhắm đến những người trong giới học thuật, những người thích suy nghĩ về các vấn đề, mà thay vào đó, muốn có những người thích giải quyết vấn đề".

Driscoll còn có công việc phụ là quyền giám đốc Cục Rượu, Thuốc lá, Súng và Chất nổ (ATF). Ông từng thể hiện khía cạnh tính cách dễ gần của mình tại một sự kiện của Phòng Bầu dục vào ngày 15/9.

Khi đó, ông Trump ca ngợi vẻ ngoài trẻ trung của Driscoll: "Gương mặt đẹp trai đó - đồng thời anh ta là một sát thủ thực thụ. Tôi không biết anh làm thế nào mà được như vậy".

"Kem dưỡng da, thưa ngài", Driscoll đáp, khiến những vị khách khác bật cười.

Hai nguồn tin cho biết Driscoll được kính trọng còn vì những tương tác cứng rắn với các nhà thầu quốc phòng, những người trong nhiều thế hệ nhận được sự ủng hộ lưỡng đảng cho các hợp đồng béo bở trị giá hàng tỷ USD, mang lại việc làm trong ngành sản xuất và mức lương hậu hĩnh cho các giám đốc điều hành.