Nga phủ nhận rò rỉ cuộc gọi về thỏa thuận hòa bình Ukraine

(VTC News) -

Đặc phái viên đầu tư kiêm nhà đàm phán của Nga về Ukraine, ông Kirill Dmitriev, khẳng định bản ghi chép cuộc gọi điện thoại được cho là của ông do Bloomberg công bố là sai sự thật.

Hôm 25/11, Bloomberg tuyên bố họ có được bản ghi âm cuộc trò chuyện ngắn giữa Dmitriev với Yury Ushakov, trợ lý của Tổng thống Nga Vladimir Putin, vào ngày 29/10. Hãng tin này không công bố bản ghi âm mà chỉ đăng tải bản ghi chép bằng tiếng Nga và tiếng Anh.

Ông Kirill Dmitriev. (Ảnh: Reuters)

Bình luận về bài viết trên X, ông Dmitriev viết "giả mạo".

Trong bản ghi chép của Bloomberg, một người được gắn tên "Dmitriev" đã nói rằng sẽ "viết báo cáo này dựa trên quan điểm của chúng tôi" và "chuyển nó đi một cách không chính thức".

Tuần trước, Nhà Trắng xác nhận soạn thảo một kế hoạch hòa bình, mà các nhà phê bình ở Mỹ và EU cho rằng có lợi cho Nga. EU sau đó đưa ra một đề xuất phản đối, trong khi các quan chức Mỹ và Ukraine gặp nhau hôm 23/11 để thảo luận thêm về dự thảo của ông Trump.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm 25/11 cho biết dự thảo kế hoạch hòa bình bị rò rỉ nhằm tạo ra "sự cường điệu trên truyền thông", phá hoại các nỗ lực hòa giải của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov gọi những đồn đoán công khai này là "một trò hề", đồng thời nói thêm rằng Moskva "không tham gia kiểu ngoại giao phô trương".

Truyền thông phương Tây hôm 25/11 cũng đưa tin Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll đã có cuộc hội đàm với các quan chức Nga tại Abu Dhabi, với bản dự thảo được cho là do phái đoàn Ukraine tại Thụy Sĩ soạn thảo vào cuối tuần. Điện Kremlin không xác nhận cũng không phủ nhận việc các cuộc đàm phán đang diễn ra.

Theo truyền thông Nga, các nhà ngoại giao Nga không được mời tham dự bất kỳ phiên đàm phán cấp cao nào triệu tập sau khi kế hoạch hòa bình được chuyển giao cho Kiev, cũng như không nhận được bất kỳ tài liệu chính thức nào từ các bên tham gia đàm phán, nên việc giữ im lặng là điều dễ hiểu. Và các bên vẫn còn cách xa nhau về cơ bản như trước, bất chấp những lời đề nghị từ Kiev gửi tới Washington và hoạt động ngoại giao rầm rộ từ Brussels.