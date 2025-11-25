Ông Zelensky: Nội dung kế hoạch hòa bình về Ukraine đã cắt giảm

(VTC News) -

Trong bài phát biểu qua video, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết: "Cho đến nay, sau khi cuộc họp ở Geneva diễn ra, số điểm trong kế hoạch hoà bình do Mỹ công bố đã ít hơn - không còn là 28 điểm nữa. Trên thực tế, cả ngày hôm qua đều diễn ra các cuộc họp, đó là một quá trình khó khăn và cực kỳ chi tiết".

Tổng thống Zelensky dự định thảo luận về "các vấn đề nhạy cảm" của kế hoạch này với Tổng thống Mỹ Donald Trump nhưng ông không nêu rõ thời điểm diễn ra cuộc gặp với nhà lãnh đạo Mỹ.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Getty)

Tuần trước, có thông tin cho biết Washington đề xuất kế hoạch 28 điểm để giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine. Kế hoạch này gây ra sự bất mãn đối với đồng minh Kiev ở châu Âu.

Hôm 23/11, Mỹ và Ukraine tổ chức các cuộc tham vấn tại Geneva. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio mô tả đây là cuộc họp hiệu quả nhất kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu. Tuy nhiên, tờ Politico dẫn lời nguồn tin riêng đưa tin cuộc đàm phán diễn ra căng thẳng với việc phía Ukraine khăng khăng yêu cầu sửa đổi nội dung kế hoạch.

Theo báo chí phương Tây, phiên bản ban đầu của kế hoạch hoà bình 28 điểm yêu cầu ​Ukraine từ bỏ nỗ lực gia nhập NATO và liên minh cam kết không gia nhập Kiev cũng như Mỹ và các nước khác công nhận chủ quyền của Nga đối với Crimea và Donbass.

Cùng với đó, Ukriane phải rút quân đội khỏi lãnh thổ DPR, trao cho Nga quy chế ngôn ngữ quốc gia tại Ukraine, hạn chế quy mô lực lượng vũ trang Ukraine và dỡ bỏ lệnh trừng phạt chống Nga. Các nhà lãnh đạo EU bày tỏ sự bất đồng với một số điểm trong bản kế hoạch và tuyên bố bắt đầu làm việc về đề xuất phản biện.

Trong khi đó, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Nga vẫn để ngỏ khả năng đàm phán về giải pháp trong cuộc xung đột với Ukraine. Tuy nhiên, hiện tại chưa có thông tin chi tiết cụ thể nào về những cuộc tiếp xúc như vậy với Mỹ.

Phía Nga cũng chưa nhận được bản sao kế hoạch sửa đổi chính thức, phản ánh kết quả của các cuộc tham vấn tại Geneva giữa Washington và Kiev từ Mỹ.